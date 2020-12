Accessori per Capodanno: i fermagli gioiello

I fermagli gioiello sono un’ottima soluzione per quando si vuole creare un acconciatura elegante ma non si ha particolarmente manualità. Infatti, basta un tocco di luce per rendere il look più elegante.

Per questo capodanno sono perfetti: basta abbinarli all’abito giusto e saremo bellissime e super chic per festeggiare a casa, magari a distanza.

Fermagli gioiello: i più belli

Dai più basici ai più elaborati, esistono fermagli gioiello di tutti i tipi, compresi quelli super cool con i loghi dei brand di moda.

Se si ha uno stile semplice, si può optare per una molletta luminosa con decori divertenti, se invece si ha una lunga chioma, l’ideale è un set di accessori per decorarla interamente, se si è più romantiche, l’ideale è un fermaglio floreale.

H&M – Forcine con strass

Due semplici mollette d’orate che richiamano una fetta d’anguria e un’ananas, ma tempestate di brillantini. Da mettere entrambe su un lato o all’altezza delle sue tempie ispirandosi a Dua Lipa.

Foto | H&M

Asos Design – Fermaglio per capelli

Super low cost, ma dall’effetto wow: questo fermaglio è prezioso grazie all’oro e agli strass che creano questo bellissimo intreccio di foglie e fiori

Foto | Asos

Zara – Set fermagli

Foto | Zara

Zara propone diversi kit sia sull’oro che sull’argento per creare acconciature più o meno complesse, semi raccolti o semplicemente per fermare i capelli di lato.

J. Memi’s – Gioielli per Capelli

Se hai i capelli lunghi, questi fermargli gioiello sono perfetti per decorare una treccia romantica e luccicante.

Foto | J. Memi’s

Bijou Brigitte – Fermaglio per capelli Glamorous Crystal

Questa molletta è molto invernale: ricorda le foglie coperte di neve e ghiaccio. Molto elegante, perfetta per risaltare i capelli scuri.

Foto | Bijou Brigitte

Simone Rocha – Fermacapelli con cristalli e perle

Le perle bon ton accostate alla luce degli strass creano un bellissimo fermaglio ideale per un look sobrio ma chic

Foto | Simone Rocha

Miu Miu – Fermaglio con cristalli

Fiocchetti vezzosi ricoperti di strass: ecco come Miu Miu interpreta l’accessorio per capelli prezioso.

Foto | Miu Miu

Chanel – Gioiello per acconciature

In metallo dorato, questo fermaglio ha nella semplice scritta “Chanel” tutta la sua preziosità.

