Caldo, sole, mare e… amori estivi come se piovesse! Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha sperimentato nel proprio cuore una cotta estiva dal sapore intenso e travolgente, intriso di passione e farfalle nello stomaco. Ma vi siete mai chiesti perché ci innamoriamo sempre in estate? No, non è frutto del caso o del nostro sex appeal, e nemmeno di un capriccio di Cupido. Il motivo ce lo svela la scienza…

Perché ci innamoriamo sempre in estate? Non è colpa di Cupido…

L’estate, si sa, è la stagione dell’amore per eccellenza e tantissime coppie sono nate proprio sotto il sole di una splendida giornata al mare, oppure tra i magici e sensuali riflessi di un tramonto in spiaggia durante una vacanza.

Che si tratti di storie serie e durature, oppure di amori mordi e fuggi come le classiche avventure, c’è un comune denominatore: sono passioni che nascono sempre in estate, e ci travolgono.

Perché ci si innamora maggiormente in questo periodo dell’anno? La risposta ce la dà la scienza, e non è affatto vicina all’idea romantica di un Cupido appostato dietro l’angolo e pronto a farci trovare l’anima gemella…

Amori estivi: cosa dice la scienza

Flirt e amori per tutta la vita sbocciano con maggiore frequenza d’estate, ma vi siete mai chiesti perché perdiamo la testa per qualcuno più facilmente in vacanza?

Secondo gli scienziati e gli esperti di dinamiche sentimentali, la risposta sarebbe fisiologica: questione di ormoni. Triste apprendere che Cupido non c’entra, ma sì, avete capito perfettamente: è l’organismo a tessere le trame dell’innamoramento, specialmente nella stagione più calda.

Il motivo, stando alla scienza, sarebbe legato all’incremento della produzione di testosterone e, con esso, del desiderio sessuale. Aggiungeteci ingredienti chiave come giornate più lunghe e luminose, temperature bollenti, outfit ai minimi termini (pronti a stimolare le fantasie intime), una sana dose di tintarella e… il gioco è fatto!