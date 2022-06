Intimità: i desideri delle donne e le fantasie sessuali ricorrenti

Voglia di intimità super piccante? Sì! Le donne hanno molte fantasie sessuali e spesso i partner non prestano la dovuta attenzione ai desideri della propria compagna. Ma quando si incontra la persona giusta, è facile che la sana dose di curiosità necessaria irrompa nella coppia facendo da trampolino per nuove complicità in fatto di sesso. Chi ha detto che “osare” è un verbo solo per uomini? Dimenticate per un attimo le fantasie sessuali al maschile e tutti i cliché, oggi ci concentriamo sull’argomento da un punto di vista… assolutamente rosa!

Fantasie sessuali al femminile: i desideri delle donne in fatto di intimità

Fare l’amore all’aria aperta: spiaggia, prato, campagna purché sia aria aperta! Questa fantasia è molto comune tra le donne ed è spesso sintomo di un desiderio di libertà e leggerezza.

Fare l’amore in posti strani: che sia il camerino di un grande magazzino o il bagno di un ristorante, tante donne sognano un’intimità sul filo del rasoio, consumata nel rischio di essere scoperti… Ed è proprio per questo che tante lo trovano così divertente. Provare per credere, no?

Fare l’amore con più partner: anche questa è una fantasia molto diffusa ed eccitante per la galassia femminile, da consumare non senza una profonda complicità con il proprio uomo per evitare crisi di gelosia!

Fare l’amore con un uomo in divisa: pompieri, poliziotti, carabinieri sono il sogno proibito di tante donne. Il fascino della divisa strega anche sotto le lenzuola e promette giochi intimi ad altissimo tasso erotico!

Fare l’amore con una donna: pur non essendo lesbiche, a molte donne capita di sognare di stare con una persona dello stesso sesso in intimità e si sentono in qualche modo attratte dalle forme femminili. È una fantasia molto eccitante che può aprire le porte a una nuova forma di piacere, da gustare anche in tre…

Fare l’amore con uno sconosciuto: questa è forse la fantasia più comune e più eccitante di tutte. Incontrare qualcuno per caso, fare sesso selvaggio e senza inibizioni e senza doversi preoccupare di nulla (soprattutto del domani): è una di quelle voglie nascoste che una donna vorrebbe tradurre in realtà almeno una volta nella vita…