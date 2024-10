Paura di guidare: cos’è l’amaxofobia, come superarla, rimedi naturali e cosa nasconde

Conosciuta anche come amaxofobia, la paura di guidare è un disturbo psicologico che può colpire diverse persone anche in modo, purtroppo, persistente. Si tratta di una condizione che si può manifestare in diversi modi: come ansia legata, per l’appunto, alla paura di mettersi al volante fino ad arrivare a veri e propri attacchi di panico anche mentre si è alla guida del mezzo.

Ma quali sono le cause di questa fobia? Si può affrontare e superare? Scopriamo come superare la paura di guidare, i rimedi naturali e cosa nasconde.

Paura di guidare: cos’è l’amaxofobia e cosa nasconde

La paura di guidare può essere trasformata in un’opportunità di crescita personale. C’è chi non si cimenta neppure nel tentativo, chi teme guidare in autostrada, di notte o nel traffico e chi dice: “Ho la patente, ma ho paura di guidare”. Il risultato, ad ogni modo, non cambia: si soffre di amaxofobia. Si tratta – come detto – di una fobia che si può manifestare in modi diversi come tremori, ansia, attacchi di panico e sudorazione.

È una fobia che impatta significativamente sulla qualità della vita quotidiana. Questo, infatti, limita la libertà di potersi spostare provocando – in alcuni casi – isolamento sociale e frustrazione. Le cause possono essere mancanza di fiducia negli altri, scarsa autostima, eventi traumatici – incidenti, ad esempio – insicurezza personale e mancanza di pratica. Cosa nasconde la paura di guidare? Anche depressione, in alcuni casi.

I rimedi naturali contro la paura di guidare: come superarla

Ci sono rimedi naturali che potrebbero aiutare a superare la paura di guidare. Prima di tutto, è di fondamentale importanza formarsi sulla Sicurezza Stradale, ripassando tecniche di guida e Codice della Strada: sentirsi preparati può, infatti, diminuire l’ansia. La cosa migliore è, comunque, quella di iniziare gradualmente questo percorso facendo, magari, brevi percorsi vicino casa e ad orari tranquilli.

Delle tecniche di rilassamento possono essere delle vere e proprie alleate: meditazione o respirazione profonda, ad esempio, per gestire l’ansia e mantenere la calma. Fate, magari, una breve passeggiata prima e schiarite la mente per migliorare la concentrazione. Una volta ripresa in mano la situazione, cercate di non perdere l’abitudine e di guidare regolarmente. In caso di ansia lieve, potrebbe essere possibile risolvere il problema anche da soli.

Altrimenti, si dovrebbe considerare l’aiuto di uno psicoterapeuta che metterà in atto un percorso di desensibilizzazione sistematica con esercizi di esposizione graduale, come tecnica di terapia cognitivo-comportamentale, insegnando il rilassamento e la respirazione diaframmatica. È necessario, comunque, razionalizzare le proprie paure, cercando di capire che è una questione risolvibile. Siate sempre riposati e vigili e fate controllare, periodicamente, la macchina. Con tempo, impegno e positività, potrete tornare a guidare sentendovi al sicuro.