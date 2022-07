Paola Egonu, dopo una donna, adesso è amore con Michal

Dopo aver fatto coming out un po’ di tempo fa, dichiarando di essersi innamorata di una donna e portando alla luce una storia d’amore con una ragazza, adesso Paola presenta il suo nuovo fidanzato.

L’annuncio direttamente dalla pagina Instagram del fidanzato, nonché collega, Michal Filip, giocatore di pallavolo polacco di 27 anni.

I due si sono innamorati in questa calda estate 2022, come spesso accade. Scopriamo i dettagli.

La nuova storia d’amore di Paola Egonu

La foto pubblicata vede i due abbracciati e sorridenti, con tantissimi cuori ed emoji come didascalia, che non lasciano alcun dubbio sul sentimento che ormai li lega.

La pallavolista italiana e Michal stanno vivendo una vacanza d’amore al mare, in compagnia anche di amici e in totale relax e serenità.

In passato Paola non ha fatto mistero di essersi innamorata di una donna, precisando, però, di non sentirsi omosessuale.

A suo tempo, infatti, la pallavolista dichiarò: “Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei“.

Chi è il nuovo fidanzato di Paola Egonu?



Il nuovo fidanzato della campionessa italiana è il pallavolista polacco Michal Filip di 27 anni, bello, aitante e affascinante.

Nella stagione 2013/2014, Filip con la sua squadra ha vinto la Supercoppa di Polonia e la medaglia d’argento del Campionato di Polonia.

Paola invece di anni ne ha 23 e nella prossima stagione giocherà in Turchia, indossando la maglia del Vakifbank di Istanbul.

I due si separeranno a causa del gioco? Niente affatto perché anche Michal Filip cambierà squadra e giocherà in Turchia, nel Develi Belediyespor.

Tanta felicità alla nuova coppia!