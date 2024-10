Pantaloni, quali modelli devi scegliere per slanciare la figura e sembrare più alta

Quando ci troviamo a scegliere un paio di pantaloni, uno degli obiettivi principali per molte di noi è trovare dei modelli che aiutino a slanciare la figura: quello giusto può fare davvero la differenza nel creare un look elegante e proporzionato. Dalla scelta dei tessuti alla giusta vestibilità ci sono vari fattori da considerare per valorizzare al meglio la silhouette. Non si tratta solo di trovare il fit giusto, ma di scegliere i modelli di pantaloni che riescano ad enfatizzare e slanciare la figura in modo armonioso

Alcuni modelli di pantaloni, come i flare o i palazzo, aiutano a slanciare la figura perché allungano otticamente le gambe, mentre i pantaloni a vita alta sottolineano il punto vita e bilanciano le proporzioni. Vediamo allora i diversi stili di pantaloni che possono aiutare a slanciare la figura, con qualche consiglio pratico su come abbinarli al meglio e quali dettagli tenere d’occhio per dare l’effetto di avere gambe più lunghe. Che tu preferisca uno stile classico o moderno, troverai di sicuro il modello perfetto per te!

Pantaloni, i modelli migliori per slanciare la figura

Prima di entrare nel dettaglio sui modelli, è importante capire il potere di un buon taglio per slanciare la figura, e come la struttura del pantalone possa influire sul risultato. Alcuni elementi chiave da tenere a mente sono:

vita alta : aiuta a creare l’illusione di gambe più lunghe, spostando visivamente il punto vita verso l’alto.

: aiuta a creare l’illusione di gambe più lunghe, spostando visivamente il punto vita verso l’alto. tagli dritti o leggermente svasati : questi modelli bilanciano le proporzioni, rendendo la silhouette più armoniosa.

: questi modelli bilanciano le proporzioni, rendendo la silhouette più armoniosa. linee verticali: sia nelle cuciture, sia nelle stampe, le linee aggiungono verticalità, rendendo la figura più longilinea.

1. Pantaloni a vita alta, uno dei trucchi migliori per slanciare la figura

La vita alta è probabilmente uno dei trick più efficaci per allungare la figura. Questo modello di pantalone sposta visivamente il punto vita verso l’alto, dando l’impressione di gambe più lunghe. La vita alta è particolarmente adatta per chi ha un busto più lungo, ma funziona bene su quasi tutte le corporature.

Come abbinarli: perfetti con top aderenti o camicie leggermente infilate dentro, creano una silhouette equilibrata e ordinata. Per slanciare ulteriormente la figura, abbinali a scarpe con il tacco.

2. Pantaloni a palazzo

I pantaloni a palazzo sono larghi lungo tutta la gamba e hanno una vestibilità morbida. Questi pantaloni sono ottimi per slanciare la figura, soprattutto quando sono a vita alta e cadono dritti fino a terra. Questo modello crea una linea continua dalla vita fino ai piedi, allungando la figura senza interrompere le proporzioni.

Scegli tessuti leggeri e fluidi che seguono naturalmente il movimento del corpo, evitando quelli troppo rigidi che potrebbero creare volume eccessivo. Come abbinarli: con un top aderente o una blusa leggera infilata dentro per bilanciare i volumi. I pantaloni a palazzo funzionano molto bene anche con giacche corte.

3. Pantaloni a gamba dritta

Il taglio dritto è il modello più versatile e universale per slanciare la figura. Perfetto per chi cerca un look classico e sofisticato questo modello scorre lungo la gamba senza stringere né allargare eccessivamente, mantenendo le proporzioni equilibrate. È particolarmente indicato per chi ha una corporatura più morbida o desidera nascondere i fianchi.

L’effetto allungante si ottiene grazie alla mancanza di curve eccessive nella gamba, che crea una linea pulita e allungata. Come abbinarli: i pantaloni a gamba dritta si abbinano a quasi tutto. Puoi optare per scarpe basse per un look casual o con tacchi per un effetto slanciante extra.

4. Pantaloni bootcut (o a zampa d’elefante)

Tornati prepotentemente di moda, i pantaloni a zampa d’elefante sono un’altra opzione che può allungare le gambe, a patto che siano a vita alta. Questo modello si stringe nella parte superiore e si allarga verso il fondo, creando un effetto ottico che rende le gambe visivamente più lunghe e snelle.

L’effetto slanciante è assicurato: la parte stretta sulla coscia crea una transizione naturale verso la parte svasata, enfatizzando l’effetto allungante. Come abbinarli: perfetti con scarpe alte, soprattutto con platform o tacchi alti che non si vedono sotto la zampa. Da indossare con top aderenti o camicie infilate per mantenere bilanciata la silhouette.

5. Jeans skinny

Anche i jeans skinny, se scelti nella variante a vita alta, possono slanciare la figura, soprattutto se abbinati a tacchi o stivaletti con il tacco. Questo modello aderente abbraccia le gambe, evidenziando le linee naturali del corpo e allungando visivamente la figura.

Come abbinarli: i jeans skinny si abbinano perfettamente con stivali alti o tacchi per ottenere un effetto slanciante. Opta per maglioni lunghi e giacche corte per equilibrare la silhouette.

6. Pantaloni a sigaretta

Simili ai pantaloni a gamba dritta, i pantaloni a sigaretta sono leggermente più stretti verso il fondo e sono perfetti per un look chic e minimalista. Questo modello slancia la figura grazie alla sua linea pulita e snella, senza aggiungere volume extra.

Sono l’ideale per chi cerca un look sofisticato, da indossare sia in occasioni formali sia in situazioni più casual. Come abbinarli: perfetti con blazer e scarpe a punta per un look raffinato, i pantaloni a sigaretta possono anche essere indossati con maglioni oversize per un contrasto moderno.

7. Pantaloni cropped

I pantaloni cropped, che terminano sopra la caviglia, in apparenza possono sembrare difficili da gestire per chi desidera slanciare la figura, ma se abbinati correttamente possono diventare un’ottima scelta. La chiave è optare per modelli a vita alta e abbinarli a scarpe che lasciano scoperto il collo del piede, come décolleté o sandali in estate, o a stivali aderenti alla gamba in inverno.

La caviglia scoperta crea l’illusione di gambe più lunghe, soprattutto se si sceglie un modello che si stringe leggermente al fondo. Come abbinarli: i pantaloni cropped funzionano bene con giacche o cappotti lunghi che bilanciano la figura.

Come slanciare la figura con i pantaloni, qualche consiglio in più

Quando scegli un modello di pantalone per slanciare la figura è importante considerare anche i colori e i tessuti. Le tonalità scure come nero, blu navy o antracite, tendono a snellire. E i tessuti leggeri e fluidi creano movimento e non aggiungono volume indesiderato. Le stampe verticali, come le righe sottili, sono un altro trucco visivo che può aiutare ad allungare la silhouette.

Altro elemento cruciale è l’abbinamento con le scarpe: per un effetto slanciante massimo, opta per scarpe con il tacco, anche piccolo, o con plateau. I modelli a punta creano una linea visiva continua che fa apparire le gambe più lunghe.

Come vedi, slanciare la figura con i pantaloni giusti è più semplice di quanto si pensi. Il trucco sta nel trovare il modello che bilanci al meglio le proporzioni e allunghi visivamente le gambe, e usare qualche piccolo accorgimento stilistico per valorizzare ulteriormente la tua silhouette e apparire più alta e slanciata.