Luisa Spagnoli, 3 outfit per il tuo look da matrimonio perfetto come invitata

La primavera e l’estate sono le stagioni preferite per quanto riguarda le cerimonie, son tante le coppie che decidono di convolare a nozze con le alte temperature e nel pieno della bella e calda stagione. Il primo pensiero quando si riceve un invito al matrimonio è cosa indossare per l’occasione?

Oltre a scoprire gli errori di stile da evitare ad un matrimonio come invitata, è importante scegliere l’abbigliamento perfetto per l’occasione. Se vuoi andare sul sicuro, puoi ispirarti all’incantevole collezione primavera estate di abiti da cerimonia firmata Luisa Spagnoli.

3 outfit di ispirazione per un look da matrimonio firmati Luisa Spagnoli

La maison italiana propone degli abiti a dir poco meravigliosi, le nuances che più saltano all’occhio sono il fucsia, il verde e il viola in tutte le sue sfumature. I colori vivaci ed eleganti sono protagonisti della collezione primavera estate di Luisa Spagnoli, con la scelta di uno di questi abiti il tuo look da matrimonio come invitata sarà perfetto.

La collezione vede abiti in pizzo, in seta e in versione più elegante. Non mancano le fantasie floreali, uno degli abiti di tendenza della primavera estate di cui ti innamorerai senza ombra di dubbio. Per un’occasione importante come un matrimonio potresti prendere ispirazione dai 3 look che ti proponiamo.

Il primo look è l’abito midi misto seta a tubino, il coprispalle trasparente rende il completo ancora più raffinato. Proposto in due tonalità, ovvero rosa o acqua marina, le maniche sono lunghe con polsi caratterizzati da un doppio volants.

Per un look ancora più elegante e romantico, potresti prendere in considerazione l’abito in misto seta con schiena scoperta e una mantellina leggera sulle spalle. La versione della nuance pervinca è perfetta per un matrimonio estivo. Anche questo vestito arriva fino al ginocchio con una vestibilità regolare.

Per un matrimonio è possibile indossare anche una tuta elegante specialmente per chi desidera un completo che permetta di slanciare la figura. La tuta con ricami macramè è sicuramente la scelta perfetta per chi ama la scollatura a cuore e il pantalone a zampa di elefante. Il colore proposto è il bluette, elegante e perfetto anche per un matrimonio di sera indossato con sandali con tacco dorati e una pochette della stessa tonalità delle calzature!

Dopo aver scelto l’abito, non ti resta che selezionare la scarpa de cerimonia perfetta come invitata!