8 consigli per prendervi cura della vostra salute mentale

Prendersi cura delle propria salute mentale è importantissimo. I mesi di lockdown e le continue restrizioni hanno seriamente messo alla prova tantissimi e la strada, purtroppo e probabilmente, sarà ancora piuttosto lunga.

Proprio per questo motivo, oltre a prenderci cura del nostro corpo, con beauty routine ed esercizi per rimanere in forma, dovremmo anche prenderci cura della nostra mente.

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per tutti. Nel 2021 dovremmo provare a stilare una lista di buoni propositi che riguardano anche la nostra salute mentale.

Ecco quindi alcuni consigli per provare a migliorarla nell’anno nuovo, per stare meglio con voi stessi, con chi vi sta intorno e con i “luoghi” che abitate.

Dormire di più

Per prendersi cura della propria salute mentale è importante provare a riposare bene e “a lungo”. Corpo e mente hanno bisogno di tempo per resettarsi e svegliarsi stanchi non farà altro che farvi sentire ancora più depressi.

Quindi, spegnete il telefono, o mettetelo in modalità notte, e decidete un orario in cui andare a dormire. La vostra salute mentale trarrà sicuramente giovamento da questa pratica.

Prendi le distanze dalle persone tossiche

Nel 2020 abbiamo dovuto rinunciare a vedere i nostri affetti più cari, ma è stato anche l’anno in cui tanti hanno avuto il coraggio di chiudere relazioni tossiche.

Per la vostra salute mentale nel 2021 dovreste provare ad augurare a queste persone ogni bene… ma lontano da voi. Cominciate a prendere le distanze da chi non vi fa stare bene e coltivate quelle amicizie e quegli affetti che riempiono il vostro cuore e vi rendono felici.

La meditazione è perfetta per prendersi cura della propria salute mentale

Nel 2021, per prendervi cura della vostra salute mentale, potreste cominciare a praticare la meditazione. Questa pratica vi aiuterà a rilassarvi e a liberare la mente. Inoltre, sarà utilissima per liberarvi dei brutti pensieri.

Fate una lista di cose per cui siete grati

Oltre alla lista dei buoni propositi per l’anno nuovo, prendete un pezzo di carta e scrivete tutte le cose per cui siete grati. Potrete anche pensare di tenere un diario e segnare una cosa al giorno, da rileggere negli anni. Questa è una pratica utilissima e che vi aiuterà a vedere il bello anche nelle piccole cose di tutti i giorni.

Essere meno duri con voi stessi aiuterà la vostra salute mentale

Nel 2021 potreste provare a smettere di essere troppo duri con voi stessi. Provate ad elencare mentalmente i vostri pregi invece che i vostri difetti. Provate a pensare che siete più forti dei problemi che vi affliggono.

Fate un po’ di social detox, la vostra salute mentale ne gioverà sicuramente

I social media causano spesso ansia e proprio per questo, ogni tanto, sarebbe meglio prendere le distanze dal mondo “finto” di Instagram e Facebook. Cancellate le app, o provate a limitarne l’uso. Se non ci riuscite, provate a defolloware i profili che vi creano stress e vi innervosiscono, per continuare a seguire invece quelli che vi fanno stare bene.

Fate volontariato

Aiutare gli altri spesso aiuta anche voi stessi. Fare volontariato, o sostenere un amico o un membro della famiglia, può farvi sentire meglio con voi stessi. Sapere di aver aiutato qualcun altro vi aiuterà a scacciare i pensieri negativi su voi stessi e la vostra salute mentale ne gioverà sicuramente.

Prenotate un appuntamento con un terapista

Sebbene molti abbiamo ancora delle remore nel dire “vado dallo psicologo” o da un terapista, dobbiamo cominciare a metterci in testa che non c’è davvero nulla di male nel chiedere aiuto a uno specialista. Fissate un appuntamento, di persona o virtuale, e non abbiate paura di cambiare finché non troverete la persona giusta. Il terapista giusto, infatti, vi aiuterà a rinascere e a trovare il giusto equilibrio per la vostra salute mentale.