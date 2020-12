Insalata russa, paté di vitello, cappelletti in brodo, cappone ripieno e, per finire in dolcezza, una fetta di panettone. Questo è soltanto uno dei pantagruelici banchetti che ci attende per le feste e, almeno a Natale, di rinunce non ne vogliamo sentir parlare. Per goderci pranzi e cene senza sensi di colpa, vi consigliamo 5 esercizi utili per arrivare in forma smagliante alle feste.

Camminate almeno 1 ora al giorno

Anche se non può dirsi esattamente un esercizio, la prima attività che vi consigliamo per arrivare in forma alle feste è camminare. Sì, camminare, camminare e camminare. Quando avete un’ora di tempo, indossate le vostre scarpe da ginnastica più comode, cuffie per la musica e, ovviamente, mascherina: uscite e camminate a passo sostenuto per circa 1 ora. Fatelo ogni giorno e cercate di coprire, in 1 ora di attività, dai 5 ai 7 kilometri. Per tenere monitorata l’andatura, potete scaricare una delle numerose app gratuite sul vostro smartphone.

Lo squat è l’esercizio perfetto per i glutei

Quando si parla di gambe e glutei, non si può che arrivare a uno degli esercizi più efficaci del fitness: lo squat. Perché sia davvero efficace, il movimento dello squat, in apparenza semplicissimo, deve essere eseguito con alcuni accorgimenti. Posizionatevi con le gambe divaricate e la schiena dritta. A questo punto flettete le ginocchia, avendo cura di distribuire il peso sulla pianta del piede (in particolar modo sul tallone). Altro accorgimento importante: non inarcate la schiena e cercate, al contrario, di mantenerla dritta. Ora che avete assunto la posizione corretta, scendete il più possibile e risalite lentamente, controllando il movimento.

Gli affondi frontali per cosce toniche e affusolate

Un altro esercizio, abbastanza simile allo squat, per rendere toniche la coscia e la gamba in generale, sono gli affondi frontali: un esercizio facile da eseguire anche a casa con risultati eccellenti. Posizionatevi in piedi davanti a uno specchio così da poter controllare meglio il movimento. Ora portate una delle due gambe in avanti, eseguendo un affondo, come se voleste fare un passo in avanti. Da questa posizione tornate indietro con una leggera spinta e eseguite nuovamente l’esercizio con l’altra gamba.

Le flessioni per braccia toniche e forti

Uno dei “problemi” che affligge molte donne è la pelle in eccesso sotto il braccio. Per contrastare questo inestetismo, è sufficiente eseguire ogni giorno qualche esercizio mirato. Le flessioni sono uno degli esercizi più efficaci per tonificare le braccia e contrastare il cedimento della pelle. Sdraiatevi a terra in posizione prona e sollevate il corpo, facendo forza soltanto sulle vostre braccia. Se l’esercizio risultasse troppo difficile, potete facilitare l’esercizio, appoggiando le ginocchia per terra.

Gli addominali per una pancia piatta e scolpita

Per una pancia piatta e scolpita, è tempo di eseguire l’esercizio di ginnastica per antonomasia: gli addominali. Prendete un tappetino, sdraiatevi supine e piegate leggermente le gambe. Ora, posizionate le mano dietro la nuca e cercate di sollevare il più possibile il busto verso le ginocchia. Mantenete la posizione per qualche secondo, avendo cura di non forzare il collo, e scendete lentamente verso terra. Ripetete l’esercizio per almeno 15 volte ed eseguite altre 2 serie, con un intervallo tra una sessione e l’altra, di almeno 30 secondi.