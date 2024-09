Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024: i tre segni zodiacali più fortunati

Se siete appassionati di astrologia o semplici curiosi, l’oroscopo vi fornirà comunque degli spunti di riflessione sui giorni a venire. La settimana dal 16 al 22 settembre 2024 si preannuncia ricca di sorprese e particolarmente intensa, soprattutto per tre segni zodiacali.

Con l’arrivo dell’autunno, la vita si sta facendo più frenetica e non mancheranno le novità sia per quanto riguarda le relazioni d’amore che il lavoro: ci saranno nuovi amori e nuove opportunità professionali, così come il consolidamento di coppie già formate e soddisfazioni per i compiti che già svolgete. Scopriamo cosa ha in serbo l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024 e quali sono i tre segni zodiacali più fortunati.

Leone, tra i segni più fortunati della settimana

Il Leone è pronto per una nuova settimana carica di energie, sia per quanto riguarda il mondo lavorativo che la sfera che riguarda l’amore. In amore, infatti, il vostro carisma non potrà fare altro che aiutarvi ancora una volta. Potrete, senza alcun dubbio, rafforzare i legami già esistenti, ritrovando la complicità di un tempo o avviare nuove relazioni.

La parola d’ordine, per i single, sarà “divertimento“, in special modo insieme agli amici. Chi è in coppia, invece, potrebbe fare dei passi importanti che porteranno a un evento significativo nel prossimo futuro. E il lavoro? Potreste, finalmente, ottenere i riconoscimenti che stavate aspettando.

La Bilancia amata dalle stelle

Per chi è della Bilancia – secondo l’oroscopo culinario, appassionata di dolci – le relazioni d’amore non potranno far altro che sbocciare grazie all’influenza positiva di Venere. Vivrete momenti di enorme romanticismo e – come spesso accade – circondarvi di bellezza vi aiuterà a stare meglio. Riuscirete, inoltre, a risolvere dei conflitti e i single avranno più tempo da poter dedicare all’amore.

Per quanto riguarda il lavoro, la vostra intelligenza vi porterà diverse soddisfazioni, ma non dimenticate di pensare anche un po’ al relax, magari facendo una mini-vacanza per staccare la spina, riorganizzando la casa o facendo shopping.

Amore e lavoro al top per il Sagittario

Infine, Giove regalerà ai nati sotto il segno del Sagittario – già uno dei segni più fortunati del week-end di fine agosto – una settimana di crescita sotto diversi punti di vista. In amore, riuscirete ad esprimere al meglio i vostri sentimenti con la vostra dolce metà. Per i single, sono all’orizzonte avventure eccitanti, ma è meglio evitare se si tratta di incontri sul posto di lavoro.

Parlando proprio di lavoro, sarà un periodo particolarmente impegnativo, ma che affronterete alla grande con la solita forza che vi contraddistingue!