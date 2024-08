Oroscopo, i 3 segni più fortunati del fine settimana

Uno dei tre segni più fortunati del weekend potrebbe appartenere a te. Un nuovo fine settimana è arrivato, ti lascerai alle spalle il mese di agosto e darai il benvenuto a settembre, mese in cui prenderanno vita numerosi progetti.

Le stelle anche per questa volta hanno decretato i tre segni più fortunati del weekend. Quali saranno i segni a tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo tante tensioni e un periodo di alti e bassi? Ecco cosa dice l’oroscopo!

I 3 segni del weekend baciati dalla fortuna

Il fine settimana non potrebbe iniziare diversamente per questi tre segni zodiacali. La fortuna finalmente arriva anche da loro, sia in ambito professionale che personale…

Leone, fortunato nel weekend

La tua forza di volontà e la tua grande gioia di vivere, carissimo Leone, ti hanno aiutato ad affrontare tantissime situazioni poco piacevoli quest’estate. Il mese di agosto ha visto innumerevoli alti e bassi ma il tuo entusiasmo e soprattutto la tua intelligenza ti hanno aiutato a superare tutto con grande determinazione.

Questo fine settimana finalmente potrai tirare un sospiro di sollievo e tutto sembrerà girare nel verso giusto. La fortuna sarà dalla tua parte e tu non potrai fare altro che accoglierla a braccia aperte! Ti lascerai alle spalle questo metà anno complicato e darai inizio a un nuovo entusiasmante capitolo!

Fortuna per il Sagittario

Il giorno fortunato della settimana è proprio domenica, ecco perché ti aspetta un weekend a dir poco emozionante. Sagittario, il pianeta Venerà tornerà favorevole per il tuo segno, quindi finalmente potrai ritrovare quella tranquillità e serenità che fino ad ora hai provato a cercare senza venirne a capo.

Appartenere a un segno di fuoco significa essere energici, coinvolgenti e soprattutto determinati, con la fortuna dalla tua parte tirerai fuori il tuo lato ottimista il più possibile!

Bilancia sempre più fortunata

La settimana non è iniziata nel migliore dei modi, per fortuna però da sabato inizierai a notare come la ruota abbia iniziato a girare nel verso giusto anche per te, caro Bilancia. Già dalla giornata di venerdì il pianeta Venere è entrato nel tuo segno, portando quindi tanta fortuna specialmente in amore.

Apri bene gli occhi anche al lavoro, qualcosa potrebbe succedere da un momento all’altro. La fortuna e il tuo essere brillante, intelligente e ricco di fascino ti porteranno molto lontano e la tua carriera sarà tutta in discesa!