Dopo aver chiesto alle stelle quali sono i segni zodiacali migliori sotto le coperte, quelli che ci mandano in subbuglio gli ormoni e ci fanno girare la testa con la loro sensualità, vediamo ora i migliori ai fornelli.

In fondo, cucina e sesso sono due facce di una stessa medaglia, lo sappiamo. Così come esistono ingredienti afrodisiaci in grado di abbassare le nostre difese e farci diventare super hot, così alcuni segni zodiacali sono migliori di altri in cucina.

Quindi ecco pronta la classifica culinaria, perfetta per chi vuole prendere per la gola un potenziale partner o darsi da fare per migliorare un po’ e diventare una vera chef.

Primo posto al Toro: la cucina non ha segreti per te

Amica Toro, il tuo segno dice tutto di te: sei la Regina della cucina. Ma non nel senso patriarcale e antiquato che vorrebbe la donna solo ai fornelli! Tu sei una vera chef e davvero “fai l’amore con il sapore“: quando annodi il grembiule è segno che qualcosa di magico sta per cominciare. A casa tua non mancheranno mai manicaretti prelibati e succulenti, piatti complessi dai sapori decisi. Ti piace cucinare, tutto qui, e lo dimostri mettendo tutto l’amore che hai nel piatto.

Cancro: cucina come cura dell’anima

Per te, cara Cancro, la cucina è il modo in cui dimostri l’amore che provi per le persone importanti della tua vita. Sei una nonna nata, nel senso migliore del mondo: desideri i pranzi della domenica in famiglia e li vivi come la massima espressione della gioia. La tua è una cucina tradizionale, che cura i malesseri dell’anima. Biscotti appena sfornati da sgranocchiare davanti a un film, pasta fresca fatta in casa, lasagne…se puoi cucinare per qualcuno sei felice.

Per la Bilancia i dolci non hanno segreti

Bilancia, sei la pasticcera dello zodiaco! Torte, semifreddi, cheescake, biscotti…tutto quello che emana un dolce profumo è sicuramente opera delle tue abili mani. Gli amici sanno che possono contare su di te per un dessert da leccarsi i baffi e difficilmente deluderai le aspettative. Quando (e se) succede vivi la cosa come una sfida per migliorare e il prossimo dolce sarà il top del top.

Ariete ai fornelli: piatti veloci e fingerfood

Carissima Ariete, non ami perdere troppo tempo dietro i fornelli però ti piace mangiare e mangiare bene, ma non necessariamente piatti complessi. Cucinare per te è mettere insieme ingredienti semplici e creare piatti veloci ma comunque molto gustosi, che riescano a soddisfare anche i palati più schizzinosi. Preferisci gli stuzzichini, meglio ancora se mini porzioni o fingerfood, a delle vere e proprie cene, quindi sei il top per gli aperitivi a casa.

Vergine: la ricetta è una guida imprescindibile

Non fai nulla senza una ricetta dettagliata, amica Vergine, d’altro canto tu sei ordinata e precisa nella vita…come potresti non esserlo anche in cucina? Hai sempre tutto sotto controllo, compri le cose giuste al momento giusto e tieni tutto a portata di mano. Quando ti accingi a preparare qualche piatto gustoso vuoi che tutto sia perfetto, per questo non lasci niente all’immaginazione e segui alla lettera dosi e quantità. Il risultato è sempre ottimo!

La donna Sagittario ai fornelli è improvvisazione

Sagittario del cuore, la tua passione per tutto ciò che è esotico, originale, nuovo e anche complicato, perché no, ti porta a sperimentare anche se non sempre i tuoi piatti riescono alla perfezione. Gli abbinamenti a volte estremi che fai sono sempre un’incognita e ami offrire ai tuoi commensali sempre qualcosa di diverso, tutto rigorosamente improvvisato. Sei la svuota-frigo dell’oroscopo e le ricette non sai nemmeno cosa siano…vai a occhio!

Acquario: svogliata ma impeccabile in cucina

Saresti anche brava in cucina, Acquario, se solo avessi la voglia di alzarti dal divano e mettere a frutto la tua immaginazione su qualcosa di pratico e commestibile. Sei geniale e hai sempre idee fantastiche, ti piacciono i dolci – più cucinarli che mangiarli – e quando ti applichi non sbagli mai. Hai però bisogno di essere spronata e di avere un’occasione particolare che ti spinga a metterti dietro ai fornelli. Gli antipasti e la pasta fresca sono i tuoi cavalli di battaglia, perché necessitano di fantasia e a te di certo non manca!

Imprevedibile Gemelli, volubile anche con il grembiule

Le regole imposte non sono proprio il tuo forte, cara Gemelli. Sei uno spirito libero, ti piace fare quello che vuoi e cambiare idea più volte al giorno senza che qualcuno stia lì a metterti ansia. Per questo non hai un orario ben definito per mangiare, ma ascolti il tuo stomaco, e – di conseguenza – in cucina ti piace abbandonarti al momento. Potresti creare un piatto da vera chef e il giorno dopo offrire una pizza surgelata, così, senza nessun motivo. Imprevedibile e non molto affidabile, come nella vita.

Sei sexy, Leone: punta su quello e abbandona i fornelli

Hai tantissimi pregi, amica Leone, primo fra tutti l’essere sensuale, focosa e sexy, in cucina però è meglio se ti lasci guidare da qualcuno di più esperto. Che poi, a te non piace molto perder tempo a impastare, mescolare e sobbollire…se vuoi qualcosa, lo vuoi subito. Meglio ordinare take away: lasci la fatica a qualcun altro e non sporchi nemmeno casa. Però (c’è un però) quelle rare volte che cucini qualcosa vuoi i complimenti, a ogni costo, anche se hai solo scaldato una fettina panata. Narcisista fino in fondo.

Pesci: tutto fumo e niente arrosto (letteralmente)

L’impegno è tutto per te, Pesci adorata, ma ti dico un segreto: non basta. Quando si cucina ci si deve concentrare, mettere sull’attenti tutti i sensi e seguire qualche regola, tutte cose che tu anche volendo – e non vuoi – non riusciresti a fare. Sei svampita, non è raro vederti sul divano a vedere la tv mentre dalla cucina si sparge il fumo nero dell’arrosto che fu. I condimenti poi non ne parliamo! Però ci credi, per questo non sei in ultima posizione.

Si può essere salutiste e cucinare, lo sapevi Capricorno?

Carissima Capricorno, sei molto casalinga e di sicuro non ami pranzare o cenare fuori, magari nella confusione di una sala affollata. Questo però non si traduce mai in un tuo slancio verso quella parte di casa con frigo, forno e fornelli. Complice anche la tua vita salutista, spesso ti accontenti di qualche snack, frutta secca o un poke, tutte cose che sicuramente fanno bene ma che non sono molto apprezzate dal partner. Diciamo che la cucina non fa proprio per te, non ti interessa e non capisci nemmeno chi si esalta per un buffet in grande stile.

Scorpione, nel 2022 investi in un libro di ricette

Ultima posizione per te, Scorpione del cuore, e il perché lo sai anche tu. Prima di tutto la pazienza che non hai ma che, invece, è essenziale in cucina, poi perché hai altro a cui dedicarti: lo shopping per esempio. Cioè, davvero c’è chi perde tempo dietro a creme, riduzioni, brasati e soffritti? Ti fai beffe di questa gente ma non sai che la tua scarsissima predisposizione ai fornelli è anche quello che spinge i tuoi amici a non venirti a trovare? Non si può avere tutto nella vita, ti basta essere la Dea del sesso!