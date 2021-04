Oroscopo, ecco le più grandi paure di ogni segno zodiacale

La paura è un sentimento che ci accomuna tutti, indipendentemente dal carattere e dalle esperienze di vita. Tutti quanti infatti abbiamo delle paure, magari legate all’ambiente esterno o alle esperienze interiori. Ma vi siete mai chieste se queste paure fossero in qualche modo legate al vostro segno zodiacale?

Ebbene sì. Ogni segno zodiacale, infatti, in base alle sue caratteristiche, tende a essere spaventato e a nutrire quindi delle paure più in particolare. Scopriamo allora insieme quali sono le più grandi paure di ogni segno.

Ariete

La tua più grande paura del segno dell’Ariete è quella di non riuscire a realizzare le proprie passioni. Per voi dell’Ariete infatti l’idea di non riuscire in ciò che ami è impensabile e, soprattutto, insopportabile.

Allora calma e sangue freddo: cercate di mantenere la calma e di concentrarvi sul presente. Evitate invece di urlare alla catastrofe per nulla.

Toro

A causa della natura improntata all’edonismo, il segno del Toro teme soprattutto scarsità e ristrettezze.

Cercate quindi di non andare nel panico nei momenti in cui sarà necessario stringere un po’ la cinghia e di non legarvi troppo alle cose materiali.

Gemelli

La più grande paura dei Gemelli invece è quella di essere fraintesi. Per voi la comunicazione è essenziale, e quindi l’idea che i vostri sentimenti possano essere fraintesi fa paura.

Il segreto per riuscire nei vostri intenti comunicativi è quello di esprimere in modo sempre chiaro i vostri desideri.

Cancro

Voi del Cancro invece siete spaventati dal pensiero dello spostamento . La vostra natura così pragmatica vi porta alla ricerca di una base solida e stabile, che avete il terrore di perdere.

Dedicatevi allo yoga e praticate tecniche di rilassamento per trovare la stabilità in voi stessi e non nello spazio fisico.

Leone

A causa della vostra natura molto estroversa, voi Leone temete soprattutto di essere dimenticati dalle persone a cui volete bene.

Non accanitevi su questo pensiero e ricordate sempre che trattenere fa più male che lasciare andare.

Vergine

Il più grande timore del segno della Vergine è quello di lasciare che le tue abilità non vengano sfruttate al 100%.

Cercate, per quanto possibile, di non andare nel panico e ricordate soltanto di dare il vostro meglio.

Bilancia

I Bilancia hanno paura della negligenza emotiva. Voi del segno della bilancia infatti, in quanto segno d’aria, avete così tanta energia da avere il costante bisogno di circondarvi di persone che vi tengano un po’ con i piedi per terra.

Cercate allora il vostro equilibrio in amici dei segni di terra.

Scorpione

La più grande paura del segno dello Scorpione non poteva essere altro che quella di essere poco attraente.

Voi Scorpione amate l’amore il sesso e quindi per voi è importante sentirvi attraenti e seducenti. Non preoccupatevi, semplicemente ricordate di amare voi stessi.

Sagittario

Voi Sagittario amate viaggiare, vedere il mondo e partecipare agli scambi culturali, quindi la vostra più grande paura è quella di condurre una vita noiosa.

Continuate ad essere voi stessi e vedrete che tutto sarà meraviglioso e divertente.

Capricorno

Anche voi Capricorno date estrema importanza alla vostra etica del lavoro. A causa però della vostra tendenza a essere un pochino maniacali, avete (giustamente) paura di andare in corto circuito.

Calmatevi e non fatevi prendere dalla frenesia del lavoro.

Acquario

Gli Acquario sono inorriditi dalle cattive compagnie e non sopportano le persone noiose. Lasciate andare le persone negative che non vi arricchiscono.

Pesci

I Pesci invece temono di perdere la spiritualità. Circondatevi di persone che la pensano allo stesso modo.