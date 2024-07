Oroscopo del weekend, segni zodiacali più fortunati

Cosa dicono le stelle per questo primo weekend di luglio? Soltanto cinque segni potranno davvero gioire: per loro belle novità in vista.

L’oroscopo non è sempre favorevole per tutti i segni zodiacali, può accadere che c’è chi è più fortunato e chi invece deve aspettare per ricevere una bella notizia. Per il weekend del 6-7 luglio soltanto cinque sono i segni che saranno baciati dalle stelle.

Dopo aver visto i segni più fortunati dell’estate e l’oroscopo dell’amore del 2024, vediamo quali sono i segni più fortunati per il primo fine settimana di luglio. Uno in assoluto conquista il primo posto, visto che per i nati sotto quelle stelle è previsto un importante incontro che sarà una vera e propria svolta.

Oroscopo per il weekend di luglio del 6 e del 7, quali sono i segni fortunati?

Oltre all’oroscopo generale, quello del mese che dunque fa una previsione su larghe linee, ci sono poi quelli più specifici che si riferiscono a un determinato periodo di tempo. Vediamo quali sono i segni più fortunati del prossimo weekend:

Conquista il podio lo Scorpione, per i nati sotto queste stelle è previsto un piacevole incontro, qualcosa che attendevano da tempo e che sarà un’importante novità per la loro vita. Dopo sfide impegnative arriva per questo segno il momento di raccogliere i frutti da tanti sacrifici; Il Sagittario anche avrà un fine settimana interessante, sono in arrivo piacevoli novità nel settore dell’amicizia e domenica potrebbe essere davvero una bella giornata per i nati sotto queste stelle, al lavoro ci saranno idee luminose che potrebbero cambiare un po’ di cose; Per la Bilancia dopo un periodo negativo in settimana sono iniziate ad arrivare le prime novità con miglioramenti, ci saranno ancora altri cambiamenti, ma la cosa più importante è sicuramente la ricchezza che sta per bussare alla porta di chi è nato sotto queste stelle in modo inaspettato; I Pesci hanno vissuto una settimana ricca di determinazione e grinta, ma la cosa più bella arriverà nel weekend con una possibile rivincita da un amico o da un familiare, momento favorevole con arrivo di sorprese in questo weekend; Il Cancro godrà di un’energia inarrestabile, con tanta resistenza e grinta fisica, dopo giornate impegnate ecco che arrivano cambiamenti fortunati e buone notizie nel weekend.

Questi cinque segni potranno aspettarsi, dunque, solo il meglio dal primo weekend di luglio. Gli altri dovranno attendere ancora un po’ per ricevere la svolta che stavano aspettando.