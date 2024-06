I 5 segni più fortunati dell’estate sono proprio loro

Con l’arrivo dell’estate inizierà a girare la fortuna per alcuni segni dell’oroscopo. Quali sono i più fortunati del periodo estivo? Ci attendono altri due mesi pieni di estate, giorni in cui sarà possibile riscoprire se stessi e vivere nuove avventure lontano da casa.

Approfitta per organizzare viaggi all’estero e scoprire nuovi posti, rilassati al mare e intraprendi quel cammino che hai sempre voluto fare e che puntualmente hai sempre rimandato. Le stelle sembrerebbero essere dalla tua parte, solo se rientri tra questi segni! Ecco i 5 segni più fortunati dell’estate.

Oroscopo, in estate sono questi i segni più fortunati

Un momento in cui sarà possibile crescere e sopratutto dare una svolta alla propria vita, probabilmente l’estate potrebbe essere per te segno di un nuovo inizio. Stiamo parlando del segno dello Scorpione, testardo ma determinato e intelligente. Nonostante alcuni periodo di buio durante l’inverno e la primavera, luglio e agosto ti porteranno molta fortuna!

Ad essere fortunato c’è anche Capricorno, per lui sarà un’estate in cui riscoprirà l’amore. I sentimenti e le emozioni saranno protagoniste della tua calda estate, quindi lasciati andare e sii sempre sincero e onesto con chi hai attorno, specialmente con te stesso. Nonostante il tuo segno sia uno dei più cinici, questo potrebbe essere per te il momento per iniziare a vedere le cose da una prospettiva più positiva.

Stesso discorso per la Bilancia, in amore sarà molto fortunata. Ma non solo, anche in ambito lavorativo riceverà tantissime soddisfazioni, infatti il mese di luglio sarà ricco di nuovi progetti.

Buone notizie anche per la Vergine, per quanto riguarda la carriera potrebbe andare incontro a delle promozioni che pian piano lo porteranno sempre più in alto. Attenzione, però, alla salute: evita situazioni stressanti perché potresti risentirne con l’intestino!

Energici e carichi fino alla fine del mese, il quinto segno zodiacale più fortunato dell’estate è l’Ariete. Dal forte romanticismo ad una determinazione mai vista prima in ambito lavorativo, anche la salute sarà dalla tua parte. Attenzione, però, a come ti muovi e come parli, perché rientri tra i segni zodiacali di cui potersi fidare poco!

Insomma, questa è un’estate a dir poco incredibile per tanti altri segni, anche se saranno meno fortunati rispetto ai 5 appena citati. Per gli altri segni dell’oroscopo non mancheranno comunque buone notizie.