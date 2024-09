Original Marines, la nuova collezione per bambini è comoda, colorata e trendy

La nuova collezione per bambini Original Marines è arrivata! Magliette, pantaloni, felpe e accessori colorati e divertenti per un look sempre alla moda

Original Marines, brand italiano fondato nel 1983, si è affermato negli anni come un punto di riferimento per l’abbigliamento per bambini dai 0 ai 14 anni. Grazie a un mix perfetto di creatività, qualità e italianità, il marchio offre collezioni che soddisfano le esigenze dei più piccoli, mantenendo uno stile originale e moderno.

La filosofia di Original Marines si fonda su valori di rispetto, responsabilità e integrità. Il brand è molto amato dalle mamme perché offre capi alla moda di alta qualità a prezzi competitivi. La collezione autunno inverno 2024/2025 non fa eccezione: propone una vasta gamma di capi, abbinamenti e accessori perfetti per affrontare i mesi freddi con allegria e personalità.

Colore, comodità e versatilità: la nuova collezione Original Marines

Per la stagione autunnale e invernale 2024/2025, Original Marines punta su colori audaci e accostamenti inaspettati, che riflettono la vivacità e l’energia dei bambini. L’attenzione ai dettagli e la cura nella scelta dei materiali si combinano con un design funzionale e confortevole, rendendo ogni capo perfetto sia per la quotidianità che per le occasioni speciali.

Dai capi per i neonati fino alle proposte per i teenager, la collezione è studiata per soddisfare ogni necessità, senza mai rinunciare allo stile. Il brand si è concentrato sul creare capi che permettano ai bambini di esprimere il loro carattere e la loro personalità attraverso il guardaroba, con pezzi che spaziano dal casual allo chic, pensati per essere pratici ma mai banali.

Capsule denim: il nuovo must-have della collezione Original Marines

Una delle novità più interessanti di questa stagione è la capsule denim, una linea versatile e moderna che si rivolge a bambini e bambine di tutte le età. I capi in denim per bambini, in una varietà di lavaggi dal blu classico al nero intenso, sono i protagonisti di questa linea.

Pantaloni, giacche e gonne in denim sono perfetti per ogni occasione, dal ritorno a scuola alle giornate più fredde. Per i bambini, i modelli vanno dai jeans a taglio classico ai fit più moderni come i jogger e i cargo, pensati per garantire comodità e stile. Le camicie e le t-shirt in tonalità neutre come il bianco e l’azzurro completano il look, rendendo facile creare outfit freschi e originali.

Per le bambine, la capsule denim include pantaloni skinny, a zampa o wide, in una vasta gamma di lavaggi. L’abbinamento con t-shirt bianche o rosa, arricchite da simpatiche stampe Disney come quelle di Minnie e Stitch, permette di creare un look freschi e femminili. A completare la collezione ci sono minigonne in denim e una giacca teddy imbottita, che aggiunge un tocco di ricercatezza ai look più casual.

Back to School: il ritorno ai banchi con stile

Il tema Back to School è pensato per il ritorno tra i banchi di scuola, con un mix di capi che evocano un’atmosfera college chic. I protagonisti della collezione Original Marines per i maschietti sono t-shirt, felpe zippate, polo e camicie a quadri o a righe accompagnati da jogger e pantaloni cargo per un look casual ma curato. I tessuti, comodi e versatili, sono perfetti per le lunghe giornate a scuola.

La licenza Minions aggiunge un tocco di divertimento con grafiche colorate che ritraggono i buffi personaggi gialli. Per le bambine, il Back to School si tinge di tonalità come il rosa, il verde militare e il cioccolato, con capi chic e alla moda. La palette cromatica è completata da tartan multicolor, che impreziosisce capi come la giacca doppiopetto e la minigonna a pieghe, per un perfetto stile college. Anche qui, Minnie aggiunge un tocco glamour con punte di glitter che rendono la collezione giocosa e brillante.

City Attitude e Autumn in Town: look urban e naturali

Il tema City Attitude per i maschietti punta su uno stile urbano e dinamico, con colori che spaziano dal bianco all’antracite, passando per il bordeaux. Dominano la scena felpe, t-shirt e jogger che offrono comfort e praticità senza rinunciare allo stile. La licenza HotWheels arricchisce la collezione con grafiche ispirate agli iconici modellini di automobili, perfette per un look streetwear dal sapore anni ’90.

Per le bambine, Autumn in Town è il tema ideale per affrontare le giornate autunnali all’aria aperta. Le tonalità scure del nero e del grigio sono illuminate da dettagli in giallo e argento, presenti su capi in denim, ecopelle e tessuti con effetti metallizzati. Stampe floreali e tessuti a costine, presenti su t-shirt e abiti, aggiungono un tocco romantico e femminile, perfetto per i momenti di relax e svago.

Le capsule con i loro personaggi preferiti

Original Marines arricchisce la sua collezione autunno inverno 2024/2025 con divertenti capsule collection che vedono protagonisti alcuni dei personaggi più amati dai bambini. Tra le novità spiccano Batman, con grafiche accattivanti in bianco, nero e giallo, e Barbie, che con il suo rosa iconico conquista le bambine con t-shirt glitterate, felpe e leggings decorati con il logo della celebre bambola.

Oltre ai già citati Minions non mancano personaggi come Snoopy e Spiderman che aggiungono un tocco di allegria e creatività ai capi della collezione.

I capispalla della nuova collezione Original Marines

A completare la collezione ci sono i capispalla, fondamentali per affrontare i mesi più freddi. Per i maschietti, parka, bomber, giacche in ecopelle e piumini offrono una vasta scelta di stili e fit, perfetti per affrontare le giornate più rigide con stile. Il piumino puffer unisex, con maniche e cappuccio staccabili, è la novità della stagione, ideale per garantire calore e comfort anche nelle giornate più fredde.

Anche per le bambine i capispalla sono pensati per garantire protezione dal freddo senza rinunciare alla moda. I piumini “100 grammi”, realizzati con tessuti riciclati, sono perfetti per la mezza stagione, mentre i capi in maglieria, accessori e calze completano la collezione Original Marines autunno inverno 2024/2025 con dettagli che aggiungono personalità e originalità a ogni look.