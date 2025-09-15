Non serve una palette da professionista: ecco come l’ombretto neutro può trasformare il tuo trucco occhi in pochi gesti

Scoprire i segreti de make up artist ci aiuta a creare look originale e impeccabili, proprio come dei veri professionisti. A volte basta davvero poco per sfoggiare un make up d’effetto e curato senza troppa fatica. Per un trucco occhi duraturo dall’effetto sorprendente c’è un prodotto che non dovrebbe mai mancare nel beauty case: l’ombretto neutro.

Di cosa si tratta esattamente e come poterlo utilizzare al meglio? Scopriamo insieme i consigli preziosi delle esperte per un trucco occhi di tendenza!

Ombretto neutro, cos’è e come si usa

Hai appena acquistato una nuova palette di ombretti e non sai come usarla al meglio? O il risultato del tuo trucco occhi non ti convince mai del tutto? Non temere: noi di Pourfemme ti aiutiamo a trovare la soluzione.

L’ombretto neutro è il segreto che renderà il tuo make up elegante, sempre impeccabile e, soprattutto, duraturo. Di cosa si tratta esattamente? Questa tipologia di ombretto si adatta all’incarnato, non ha quindi una nuance specifica, ma aiuta a creare un look più naturale e luminoso andando a mettere in risalto qualsiasi tipo di incarnato.

Rende la palpebra più omogenea, motivo per cui è consigliato come base di un trucco occhi più elaborato. Se hai intenzione di realizzare, ad esempio, uno smokey eyes, dovresti assolutamente provare a mettere, subito dopo un primer occhi, un filo di ombretto neutro.

In questo modo prepari la palpebra a ricevere le altre tonalità di ombretto: le nuance della tua palette aderiranno meglio e il trucco occhi sarà più pulito e duraturo. Se il tuo obiettivo è mettere in risalto una determinata colorazione, l’ombretto neutro ti aiuterà a rendere la palpebra più luminosa.

Puoi applicarlo direttamente con le dita oppure con l’aiuto di un pennello. Parti sempre dall’interno fino ad arrivare alla parte esterna dell’occhio. Il pennello ti permetterà di ottenere una base più liscia e uniforme, quindi ti consigliamo di rimediarne uno sottile per l’applicazione della base.

Prima di procedere con il resto del make up, lascia che l’ombretto neutro si fissi completamente. Una volta asciutto, puoi giocare con sfumature di colore oppure scegliere un rosato per un effetto più naturale!

Se cerchi un make up no make up, puoi applicare solamente l’ombretto neutro sulle palpebre ed enfatizzare lo sguardo con un mascara allungante e volumizzante.