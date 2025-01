L’olio di Maruale è il prodotto naturale che può dare una svolta alla tua beauty routine

Cos’è e a cosa serve l’olio di Marula? Scopri insieme a noi i benefici e le proprietà di questo prodotto naturale utile per la tua beauty routine!

Per prendersi cura della propria pelle e del proprio corpo è importante informarsi sui prodotti più efficaci e gli ingredienti da prediligere in base alla tipologia di pelle da dover trattare. Uno dei prodotti più ricercati dalle beauty addicted che amano prendersi cura della loro pelle e della loro chioma è proprio l’olio di Marula, un prodotto che sembrerebbe essere ritenuto per certi aspetti anche “miracoloso”.

Cos’è l’olio di Marula e a cosa serve? Perché è un prodotto consigliato per la cura della pelle? Scopriamo insieme di più riguardo l’olio più amato del momento dalle beauty addicted!

Olio di Marula, cos’è e a cosa serve: benefici

Conosciuto anche come l’elisir africano, l’olio di Marula è un prodotto appartenente alla cultura e tradizione africana, utilizzato comunemente dalle donne africane per la cura dei capelli e della pelle. L’olio viene estratto dai frutti della Marula e viene utilizzato per la realizzazione di innumerevoli prodotti cosmetici naturali.

Quest’olio vegetale è ricco di proprietà benefiche, motivo per cui è molto amato e soprattutto molto richiesto nel mondo della cosmetica. Grazie alla sua composizione è un’ottima fonte di antiossidanti: combatte le rughe e i primi segni dell’invecchiamento andando a proteggere la pelle dagli effetti provocati dai radicali liberi e dall’inquinamento.

Questo ingrediente puoi trovarlo anche nei prodotti detergenti, infatti l’olio di Marula ti permette di pulire e detergere il viso rendendolo più morbido e liscio. Trattandosi di un prodotto per nulla aggressivo, può essere utilizzato anche sulle pelle più sensibili e delicate.

Oltre ad essere ricco di antiossidanti, questo tipo di olio agisce da idratante, quindi possono usarlo anche le persone che non hanno necessariamente bisogno di un prodotto anti-age. Se l’obiettivo è idratare la pelle, quest’olio andrà più che bene.

Utile anche per il trattamento di una pelle screpolata o ustionata, applicare l’olio ti consentirà di rigenerare la pelle e farla tornare in salute. Questo prodotto viene consigliato anche per i massaggi.

Non solo per la pelle, l’olio viene consigliato perlopiù per la cura dei capelli: applicane una piccola quantità su tutte le lunghezze oppure aggiungine una noce alla tua maschera preferita, otterrai dei capelli morbidi e lucidi subito dopo averli asciugati.

Per dei capelli in salute ti consigliamo di fare un impacco di olio almeno una volta a settimana, alternandolo anche con l’olio di cocco, benefici per la salute dei capelli!

Non perdere la nostra guida sugli oli più utilizzati nell’ambito della cosmetica!