Perché dovresti consumare un cucchiaio di olio di oliva al giorno

Sana, bilanciata e basata su una vasta varietà di alimenti, la dieta mediterranea è senza ombra di dubbio uno dei programmi alimentari più amati in assoluto. Nella dieta in questione si parla spesso dell’importanza dei condimenti, un ingrediente in particolare andrebbe assunto ogni giorno per i suoi benefici: l’olio di oliva.

Se extra vergine ancora meglio, in quanto sarà più ricco di nutrienti e soprattutto avrà un sapore più deciso e intenso, l’olio di oliva è uno dei prodotti alimentari di alta qualità che il nostro paese vanta con orgoglio. Utilizzato per la preparazione di tantissime ricette, il miglior modo per assumere l’olio di oliva in tutta la sua qualità è a crudo.

Da evitare quindi di condire anche solo la pasta durante la cottura, piuttosto aggiungi l’olio di oliva solo una volta che avrai finito di preparare la pietanza. Quali sono i benefici di questo ingrediente tanto amato? Ecco il motivo per cui nella tua dieta non dovrebbe mai mancare l’olio di oliva!

L’olio di oliva: tutti i vantaggi che puoi avere

L’olio di oliva è ricco di benefici, motivo per cui andrebbe consumato ogni giorno nei propri pasti principali. C’è chi preferisce assumerlo da solo al mattino, chi, invece, ci condisce a crudo insalatone estive, piatti freddi e tanto altro ancora.

Per mantenersi in salute e godere di un benessere fisico e psichico, l’olio di oliva potrebbe fare la differenza. Ricco di antiossidanti, l’olio di oliva svolge tantissime diverse funzioni preziose per l’organismo.

A partire dal tratto digestivo, l’olio agisce come lubrificante naturale e facilita il transito intestinale. Grazie ai grassi monoinsaturi presenti all’interno dell’estratto di olio di oliva, il prodotto è l’ideale per contrastare quanto più possibile problematiche legate al sistema cardiovascolare.

Inoltre abbassa i livelli di colesterolo LDL e alza, invece, i livelli di colesterolo HDL, definito “buono”. Per evitare un invecchiamento precoce, l’olio è ricco di antiossidanti e ti aiuta a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre svolge una funziona anti infiammatoria così da proteggere l’organismo da infezioni e malattie varie.

Si direbbe che, secondo alcuni studi, l’olio potrebbe essere benefico anche per la salute mentale, non solo fisica. Migliora l’umore e quindi riduce il rischio di ansia e depressione. Alcuni esperti consigliano di bere un cucchiaio di olio di oliva al mattino, volendo però ti basterà distribuire la quantità di olio durante i pasti principali e condire a crudo tutto ciò che andrai a consumare.