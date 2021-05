Dopo che il sipario si è aperto sulle intricate vicende familiari di Buckingham Palace, entra in scena un nuovo e affascinante personaggio. Stiamo parlando di Olga Romanoff, principessa russa settantenne, cugina della regina Elisabetta, nonché nipote dell’ultimo zar Nicola II, che dal 1919 vive nel Kent, dove la sua famiglia è emigrata dopo la caduta dello zar. La nostra carismatica principessa russa è una donna d’altri tempi e, a quanto pare, ha davvero mal digerito l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato da Oprah Winfrey.

Ecco cosa pensa la principessa russa dei duchi di Sussex

Ospite di un programma televisivo, la principessa Olga ha tessuto le lodi della regina, che ha sempre avuto un approccio giusto nel gestire la vita pubblica, “a differenza di chi racconta la propria vita personale in televisione“. La stoccata non può che essere rivolta a loro, i duchi di Sussex, accusati di aver portato sotto i riflettori vicende molto private e interne alla Famiglia Reale.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

“Mi è stato insegnato a sedermi e stare zitta, e a non lavare mai la biancheria sporca in pubblico, di qualunque cosa si trattasse, quindi penso che la regina faccia bene il proprio lavoro“, ha raccontato la principessa Romanoff, precisando il ruolo che una donna dovrebbe mantenere in società (o almeno secondo lei!).

Meghan e Harry non hanno intenzione di tornare indietro

Nonostante la presa di posizione della principessa russa, certo è che Meghan Markle non ha nessuna intenzione di sedersi e stare zitta, come sottilmente le ha suggerito la cugina Olga. Dopo essere stata smentita dall’arcivescovo di Canterbury sulla notizia del falso matrimonio segreto, anche altre dichiarazioni della duchessa sono state messe in dubbio. Ma Harry e Meghan proseguono per la loro strada e non pare abbiano intenzione di tornare sui propri passi, come dimostra il mancato riavvicinamento dei due fratelli, dopo il funerale del nonno Filippo.

La storia della principessa Olga: il matrimonio borghese e il divorzio

“Essere una principessa non ha mai avuto un impatto sulla mia vita“, ha assicurato Olga Romanoff, che ha smentito un vecchio gossip risalente agli anni Settanta, quando si diceva che sarebbe dovuta andare in sposa a Carlo d’Inghilterra. “Ne fui inorridita“, ha dichiarato la principessa. Ma il destino della Romanoff è stato diverso. Nel 1975 ha sposato Thomas Matthew, un uomo di origini borghesi, dal quale ha avuto quattro figli, Nicholas, Francis-Alexander, Alexandra e Thomas, e da cui si è separata nel 1989.