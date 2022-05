Love at First... Sight! Occhiali da sole Celebrity-Approved per un'estate a tutto stile

Quale miglior scusante, se non i primi, caldi raggi di sole per completare in tutta raffinatezza i look primaverili riesumando i pezzi più iconici tra gli occhiali da sole della propria collezione?

Indossare un paio di questi porta da subito la mise ad un livello più alto di glamorousness, è innegabile, ed è per questo che dopo essersi accaparrate bikini e sandali estivi tra i più cool urge immergersi alla scoperta dell’eyewear 2022: abbiamo dunque deciso di facilitarti l’impresa stilando la classifica dei modelli Celebrity-Approved di stagione che, si sa, moda insegna dettino le effettive tendenze.

Hailey Bieber X VOGUE Eyewear: una collaborazione esplosiva

Nominata Brand Ambassador nonché partner creativo, la supermodella ha recentemente dato vita a ben otto nuovi modelli targati VOGUE EYEWEAR i quali potessero comprendere ogni genere di stile.

Foto LUXOTTICA

Quello rettangolare in foto si caratterizza da sfaccettature attuali con ampie aste logate. La montatura in acetato lucido è disponibile in blu o verde con rispettive lenti coordinate, oppure nei più tradizionali nero e avana.

VERSACE Medusa Biggie: la campagna la girano Emrata e Maluma

VERSACE condensa tutto il sapore rétro dell’iconico modello Medusa Biggie in questo occhiale da sole unisex, aggiungendo un tocco lussuoso alla più moderna estetica urban. La calzata è universale e le aste sono impreziosite dal medaglione Medusa Biggie.

Foto LUXOTTICA

Disponibile in turchese o nero con lenti grigio scuro, la campagna rappresentativa del modello è stata girata tramite i volti di un altro duo esplosivo, quello di Maluma con Emily Ratajcowski.

MIU MIU Eyewear: Mame Bineta Sane indossa la collezione SS22

MIU MIU SS22 CAMPAIGN: Montatura in acetato per il modello di punta della nuova collezione indossato dall’attrice Mame Bineta Sane, dal design bold e deciso a ricalcare appieno le tendenze attuali. Il frontale rettangolare è enfatizzato dal logo verticale Miu Miu integrato nella cerniera delle aste importanti.

Foto LUXOTTICA

Proposto nei toni classici del Nero, Nero Opaco, Tartaruga Miele e Talco, in aggiunta alle colorate varianti Rosa Opale, Rosa Begonia e Verde Menta.

Con spunti di stile come questi, la riuscita di un look estivo da vera fashionista è assicurata!