Occhiali Chanel, i modelli più iconici che ti faranno innamorare

Gli occhiali Chanel sono un must-have per ogni donna che ama la moda. Scopri alcuni tra i modelli più iconici, dai classici aviator agli occhiali quadrati, e trova quello che fa per te.

Chanel, uno dei nomi più iconici nel mondo della moda, è sinonimo di lusso ed eleganza senza tempo. Fondata da Gabrielle “Coco” Chanel, la maison continua a reinventarsi, mantenendo il suo spirito di raffinato.Il brand è celebre in tutto il mondo non solo per le sue collezioni di prêt-à-porter e di Haute Couture: le borse Chanel sono tra le it-bag più desiderate, come anche le collane della maison francese, e tra gli accessori più ricercati ci sono anche gli occhiali.

Gli occhiali Chanel, sia da sole che da vista, sono essenziali per chi oltre alla funzionalità e al comfort cerca uno stile distintivo. Un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, con design che esaltanono la personalità di chi li indossa. Vediamo insieme alcuni degli occhiali Chanel più belli.

Occhiali da sole Chanel, quattro modelli iconici

Gli occhiali da sole non sono solo un accessorio da indossare solo in estate: anche in inverno è fondamentale proteggere gli occhi dai raggi UV, e farlo con stile è possibile grazie a Chanel.

Nella collezione di occhiali da sole della maison ci sono diversi modelli adatti a ogni occasione, dal casual al formale, che all’alta qualità dei materiali uniscono il design raffinato che contraddistingue il brand. Come sappiamo poi gli occhiali vanno scelti in base alla forma del viso, e tra i modelli Chanel ci sono modelli che esaltano e valorizzano diverse forme di volto.

Chanel, gli occhiali da sole a maschera

Questo modello futuristico e avvolgente è disponibile in cinque diversi colori, tra cui il classico nero, il verde, il beige e il borgogna. Gli occhiali da sole a maschera sono ideali per chi ha un viso allungato e stretto, perché bilanciano la tendenza verticale creando un volto armonioso.

Grazie alla loro struttura, coprono ampiamente gli occhi e parte del viso, offrendo una protezione ottimale dai raggi solari. Questa silhouette decisa dona un look audace e moderno, perfetto per chi non ha paura di distinguersi.

La montatura modello aviatore

Gli occhiali a goccia, iconici e senza tempo, sono presentati in cinque varianti di colore, tra cui il classico oro e il blu, ma anche tonalità più trendy come l’argento e il grigio. Questi occhiali Chanel si adattano meglio a visi tondi o ovali, grazie alla loro capacità di allungare otticamente i lineamenti.

Il modello pilota è sinonimo di versatilità: che sia per una giornata in città o una fuga al mare, aggiunge sempre un tocco di fascino rétro.

Gli occhiali da sole quadrati

Caratterizzati da linee decise e da una forma squadrata, questi occhiali sono perfetti per visi tondi o ovali. La forma angolare contrasta con la morbidezza dei lineamenti, bilanciando l’armonia del volto.

Disponibili in cinque colori, questi occhiali sono arricchiti dal logo CC sulle stanghette, un dettaglio raffinato che non passa inosservato. Questo modello rappresenta la fusione perfetta tra eleganza e statement fashion.

La montatura tonda, chic e retrò

Con una forma arrotondata, gli occhiali Pantos di Chanel sono ideali per visi più squadrati o rettangolari, dove la morbidezza delle linee tondeggianti può ammorbidire i tratti spigolosi.

Questo modello, disponibile in una gamma di colori che spaziano dal nero classico al marrone tartarugato, è perfetto per chi cerca uno stile sofisticato ma discreto. Il design leggermente retrò è versatile e adatto a qualsiasi outfit.

Occhiali da vista Chanel, per uno stile inconfondibile

Se una volta gli occhiali da vista erano considerati solo un accessorio funzionale, oggi sono diventati un vero e proprio must-have di stile. Chanel ha saputo cogliere questa tendenza e ha creato una collezione di occhiali da vista che unisce design e praticità. I nuovi modelli da vista di Chanel sono perfetti per chi desidera un accessorio che non solo corregga la vista, ma che aggiunga anche un tocco di personalità e raffinatezza al proprio look.

Come la versione da sole, il modello Pantos da vista si caratterizza per una forma arrotondata, ideale per visi squadrati o rettangolari. La loro silhouette morbida può addolcire i lineamenti più duri, creando un look armonioso. Disponibili in colori sobri e chic, questi occhiali sono perfetti per chi cerca un accessorio classico ma sempre alla moda.

Chanel, gli occhiali da vista con montatura quadrata

Le montature squadrate sono pensate per visi tondi o ovali, poiché aggiungono struttura e definizione al volto. Chanel propone questo modello in tonalità sofisticate, come il nero, il marrone e il blu scuro.

Perfetti per un look da ufficio o per un’occasione formale, questi occhiali combinano funzionalità ed eleganza con estrema naturalezza.

Occhiali da vista modello pilota

Anche nella versione da vista, il modello pilota si conferma un evergreen. Ideali per visi tondi o ovali, questi occhiali, con la loro forma allungata e affusolata, donano al volto un aspetto allungato e raffinato.

Chanel propone questo modello in una gamma di colori neutri, come l’oro e il grigio, perfetti per chi desidera un look moderno ma senza tempo.

Il modello a farfalla

Questi occhiali, con la loro forma a farfalla, sono perfetti per visi ovali o a cuore. La forma ampia e leggermente svasata verso l’esterno esalta lo sguardo e aggiunge un tocco femminile al look. Disponibili in tonalità delicate come il rosa cipria e il beige, questi occhiali rappresentano la scelta perfetta per chi ama uno stile sofisticato e romantico.

In conclusione, la collezione di occhiali Chanel, sia da sole che da vista, offre una vasta gamma di modelli adatti a tutte le forme di viso e a ogni stile. Dai design più audaci a quelli più classici, questi occhiali sono l’accessorio perfetto per aggiungere un tocco di lusso e raffinatezza a qualsiasi outfit, in ogni stagione dell’anno.