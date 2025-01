Se hai gli occhi gonfi, prova questi rimedi naturali efficaci

Scopri come poter sgonfiare gli occhi in poche mosse con i rimedi naturali!

Gli occhi gonfi possono venire a causa di motivi differenti: un lungo pianto, un’allergia come quella ai pollini, una congiuntivite, un affaticamento, un’ostruzione, l’esposizione a sostanze irritanti e tanto altro ancora.

Insomma, i motivi possono essere molteplici, se l’obiettivo è quello di far sgonfiare gli occhi potresti provare con i rimedi naturali ritenuti più efficaci. Eccone alcuni da provare anche subito con degli ingredienti che probabilmente hai già in casa!

Occhi gonfi, rimedi naturali per contrastare il gonfiore

Se soffri spesso di gonfiore dovresti iniziare ad adottare alcune abitudini: ad esempio, indossa gli occhiali da sole quando di trovi all’esterno durante il giorno; evita di toccarli con le mani sporche; rimuovi il make up non appena rientri a casa; utilizza più spesso colliri con estratti naturali.

Basta davvero poco per iniziare a prendersi cura dei propri occhi, ma ecco i rimedi naturali per provare a sgonfiarli!

Dopo aver individuato la natura del gonfiore è importante capire come potersi muovere. Se il gonfiore persiste è fondamentale sentire quanto prima il parere di un medico, il quale ti saprà indicare la terapia migliore. Nel frattempo puoi provare a sgonfiare gli occhi con i rimedi fai da te.

L’impacco naturale è quello più diffuso e gettonato consigliatissimo dalle nonne: ti basta immergere delle garze sterili in acqua calda arricchita da prodotti naturali efficaci contro il gonfiore come camomilla, aloe vera e caffè. Applica sull’occhio gonfio la garza per circa 10 minuti e noterai un miglioramento sul tuo occhio.

Un altro rimedio naturale per prendersi cura degli occhi è prendere due cucchiaini e metterli in freezer per almeno 10 minuti, dopodiché dovrai poggiarli sull’occhio e l’effetto freddo ridurrà il gonfiore!

Non solo, potresti provare anche con il famoso trattamento al cetriolo: metti due fette spesse di cetriolo sempre nel freezer per qualche minuto, dopodiché posizionale sui tuoi occhi e lascia agire per almeno 10 minuti. Oltre a provare sollievo, gli occhi si sgonfieranno molto rapidamente. Ideale anche in caso di occhiaie ben evidenti.

Con questi rimedi noterai dei miglioramenti nel giro di poco tempo, ti ricordiamo di sentire il medico di fiducia qualora il gonfiore dovesse essere persistente. In ogni caso, evita il make up per un po’ e detergi il viso con delicatezza sia al mattino che la sera prima di andare a dormire. Non dimenticare un buon contorno occhi che andrà a idratare la zona!