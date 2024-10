Benetton, i must-have caldi e avvolgenti della collezione autunno inverno 2024-25

La nuova collezione Benetton autunno inverno 2024-25 incarna alla perfezione il connubio tra stile, funzionalità e comfort che da sempre caratterizza il brand. Questa linea, ispirata ai colori caldi e alle texture avvolgenti tipiche della stagione, riflette le principali tendenze moda autunnali come il ritorno delle silhouette fluide, le maglie in morbido mohair e i dettagli classici rivisitati in chiave contemporanea.

I capi della collezione sono pensati per soddisfare le esigenze quotidiane di una donna dinamica e raffinata. Scopriamo insieme una selezione di abiti, maglierie e capispalla da mettere subito nell’armadio per rinnovare il guardaroba di stagione.

Benetton, la collezione autunno inverno 2024-25

La nuova collezione autunno inverno 2024-25 di Benetton è calda, stilosa e funzionale, pensata per accompagnarci in ogni momento della sua giornata. Con capi che spaziano dai maglioni in mohair ai cappotti lunghi in lana, dai pantaloni fluidi ai completi in tartan, Benetton propone una collezione che si adatta a tutte le esigenze mettendo sempre al primo posto il comfort e la qualità dei materiali.

La scelta ideale per chi vuole vestire uno stile autentico, in linea con le tendenze ma sempre personale, perfetto per affrontare con eleganza e praticità i mesi invernali.

La maglieria più trendy per la stagione fredda

Uno dei pezzi chiave di questa stagione è la maglia boxy fit in misto mohair. Morbida e calda, con una vestibilità comoda e rilassata ha una grafica a rombi e lo scollo a V. Le spalle scese aggiungono a questo capo un twist moderno, mentre la grafica a intarsio porta una nota di colore nel grigiore delle giornate invernali.

Da indossare con i pantaloni a gamba palloncino, altro must have della collezione, per un outfit rilassato e informale ma davvero stiloso.

In tema con le atmosfere invernali Benetton propone una maglia con cappuccio e una grafica ispirata allo sci. Realizzata in misto lana è un capo avvolgente con zip sul davanti e coulisse regolabile.

Ideale per chi ama l’estetica sportiva e informale, ma con un tocco stiloso. Ottima per i fine settimana all’insegna della natura, ma perfetta anche per la città.

Un classico intramontabile, il maglione con lavorazione a intrecci è un must per chi vuole concedersi una coccola con un capo morbido e versatile.

Un modello girocollo in misto lana adatto sia per uscite informali sia per momenti di relax, specialmente se abbinato a un paio di jeans per un look senza tempo, ma sempre curato.

Benetton, i capispalla evergreen

Nella nuova collezione Benetton troviamo un vero e proprio classico della stagione: il cappotto lungo in lana a quadri jacquard, un capo essenziale per l’outfit di tutti i giorni.

Lo scollo a revers e i bottoni sul davanti rendono questo cappotto raffinato e strutturato, mentre i dettagli jacquard donano un tocco di eleganza timeless.

Il cappotto midi in maglia con collo a scialle e frange al fondo, invece, è perfetto per un look boho chic. Con tasche laterali e una lavorazione che segue gli standard ambientali più elevati, questo capo in misto viscosa è anche sostenibile.

Un capo unico, ideale per aggiungere personalità ai look autunnali e per chi ama il comfort senza rinunciare allo stile.

I capi must-have dell’autunno inverno 2024

Immancabile nella collezione, il completo in fantasia tartan composto da una camicia in misto cotone e lana con colletto classico e una gonna longuette coordinata. La camicia ha una spalla scesa che la rende perfetta per look informali, mentre la gonna con elastico interno in vita garantisce stile e comodità.

Questo total look è ideale per le giornate autunnali in città, ma sia la camicia che la giacca si prestano a molteplici abbinamenti anche separatamente: la camicia, ad esempio, può essere portata con jeans per uno stile casual, mentre la gonna si abbina bene a maglioni neutri.

Un altro capo da non perdere della nuova collezione Benetton è l’abito in maglia, un’alternativa sofisticata al classico maglione, con un collo a lupetto e una silhouette dritta che scende appena sopra il ginocchio.

Dotato di taschini frontali, questo capo è perfetto per chi cerca un look casual-chic, da completare con collant e stivali per un outfit versatile e pratico per l’inverno.

La gonna plissé in raso con stampa geometrica, ideale per un outfit casual chic se abbinata ad una maglia e ad un paio di sneakers, è molto versatile e può essere sfruttata anche per cerimonie e altre occasioni speciali, se indossata con una blusa e con un paio di scarpe con il tacco.

La lunghezza midi e il tessuto fluido regalano un’allure elegante, mentre la stampa dona un tocco contemporaneo, rendendo questa gonna un vero statement piece per chi ama esprimersi attraverso il proprio stile.

Comfort e stile si incontrano nei pantaloni baggy fit in cotone tinto in capo. Con il loro design a cinque tasche questi pantaloni della nuova collezione Benetton sono perfetti per un look rilassato ma moderno.

Possono adattarsi facilmente a diverse occasioni. Il fit ampio li rende particolarmente adatti per il tempo libero.

Chiudiamo questa selezione di alcuni capi della nuova collezione Benetton con i pantaloni con coulisse in vita, un modello immancabile nel guardaroba autunnale e invernale. In misto viscosa elasticizzata, questi pantaloni grazie al loro taglio confortevole sono perfetti per l’uso quotidiano.

Abbinabili con una t-shirt, con la felpa coordinata o con una maglia pesante, sono un capo casual ma curato, un vero jolly da tenere nell’armadio e da sfruttare per gli outfit di ogni giorno.