Boho chic, il grande ritorno di una tendenza che non lascia passare inosservate

Definito uno stile ricco di cultura e libero, il look boho è tornato di tendenza da qualche mese e nel periodo autunnale sembra stia prendendo sempre di più il sopravvento.

Protagonista assoluto di tantissimi look diversi, vestire seguendo la tendenza boho significa privilegiare motivi floreali (e non solo) e mixare capi d’abbigliamento diversi tra loro dando vita ad un outfit spensierato ma allo stesso tempo femminile e di tendenza.

La tendenza del boho chic ti permette di adocchiare tutti quei capi vintage e fare un tuffo nel passato per trarre la giusta ispirazione. I brand e le case di alta moda propongono dei capi d’abbigliamento a cui sembra impossibile rinunciare…

Ecco cos’è esattamente lo stile boho chic e quali sono le fantasie che lo caratterizzano!

Boho chic, la tendenza dell’autunno che piacerà anche a te

Una tendenza che non è passata inosservata sulle passerelle delle Fashion Week, il protagonista dell’autunno sembrerebbe essere proprio il boho chic, uno stile che non si vedeva ormai da diversi anni.

Rispetto agli anni passati, oggi la tendenza boho sembra essere molto più ridotta ed elegante. Le fantasie floreali sembrano prendere il sopravvento anche nel periodo autunnale, motivo per cui pantaloni, camicie e capispalla verranno mixati con una delle fantasie più amate in assoluto.

Il ritorno dei jeans a zampa sono perfetti per chi desidera sfoggiare uno stile boho chic, il look non potrà che essere arricchito da camicie e stivali a metà polpaccio in stile cow-girl. L’accessorio che non dovrà mancare assolutamente nei jeans? La cintura con fibbia grande e vistosa!

I capispalla si fanno sempre più interessanti: in versione over per rendere il look più elegante e allo stesso tempo “caotico”, i modelli da privilegiare sono ricamati con frange sulle spalle e fantasie che non lasciano passare inosservate.

Le nuances del boho chic si adatto al contesto autunnale, infatti i colori che renderanno i tuoi look adatti a questo stile saranno proprio il rosso, il marrone, l’arancione e il verde in contrasto con un bianco panna che darà quel tocco di luce in più all’outfit.

Come concludere un buon look in stile boho? Non dimenticare di portare con te una maxi bag che dovrà contenere tutti gli essentials di cui hai bisogno per trascorrere la giornata lontana da casa! Per creare un giusto gioco di colori, opta per una borsa total black con frange in contrasto. In alternativa opta per tutti quei modelli all’uncinetto con fantasie colorate e vivaci!