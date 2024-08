Notte di San Lorenzo, l’outfit da copiare per una serata speciale

L’outfit da copiare per la notte di San Lorenzo, ecco i look da cui prendere ispirazione per una serata romantica e speciale!

La notte di San Lorenzo è conosciuta per essere la notte delle stelle cadenti. Il mese di agosto, infatti, è rinomato proprio per queste serate romantiche e magiche, in cui è possibile mettersi in spiaggia, distendersi e ammirare le stelle cadenti una dopo l’altra. Esprimere un desiderio ovviamente è un passaggio che non deve assolutamente mancare.

Se la notte tra il 10 e l’11 agosto stai organizzando un appuntamento romantico con la tua dolce metà e non sai cosa indossare, ecco un look da cui prendere ispirazione.

Per la notte di San Lorenzo l’outfit da copiare è semplice e facile da replicare. Il look perfetto dell’estate che vorrai sfoggiare per il resto del mese!

Il look da copiare per la notte di San Lorenzo

Come vestirsi durante la notte di San Lorenzo per una serata all’insegna del romanticismo? Ecco un look dolce, fresco e romantico!

Sicuramente il luogo del tuo appuntamento è la spiaggia, location perfetta per ammirare le stelle e per distenersi in maniera del tutto comoda. Ecco perché è importante scegliere un outfit pratico, nonostante sia un look da sera è importante scegliere un capo d’abbigliamento fresco e leggero, ideale da sfoggiare sulla sabbia.

L’abito midi è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione, specialmente nella versione total white con la schiena scoperta. Da arricchire con degli accessori di tendenza per l’estate e dei sandaletti bassi e comodi impreziositi da strass e glitter.

Un altro look da cui prendere ispirazione è shorts leggero e crop top da abbinare. Per una serata comoda e pratica puoi decidere di indossare anche delle Birkenstock, puntando però a un modello più elaborato e ideale per i look estivi.

Terzo e ultimo look suggerito per la serata è pantalone largo a palazzo leggero abbinato ad un top in maglia con scollo all’americana e spalle scoperte. Indossa dei sandaletti a infradito per rimanere comoda sulla spiaggia.

Per quanto riguarda la scelta della borsa dovresti optare per una mini bag a tracolla, scegli un colore neutro come un rosa chiaro o un beige delicato. Nella borsa piccola dovrai mettere l’essenziale per la serata.

Concludi con un make up leggero e delicato, un’acconciatura pratica per rimanere fresche il più possibile come uno chignon morbido o una treccia a spina di pesce. Non perdere il nostro tutorial in cui ti spieghiamo come fare una treccia a spina di pesce in 5 semplici mosse!