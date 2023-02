Netflix e Amazon: cosa fare se stai condividendo il profilo con altri

La notizia dello stop agli account condivisi su Netflix ha generato non poca confusione anche negli utenti Amazon, ma cosa fare se stai condivididendo il profilo con altri? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla svolta (di cui avremmo fatto volentieri a meno) nella fruizione dei contenuti diffusi sulla piattaforma di streaming…

Cosa fare se condividi il profilo Netflix con altri?

Foto Pixabay | rswebsols

Netflix dice stop alla condivisione delle password, ma è una cosa definitiva? A quanto pare sì, anche se ci sarebbero ulteriori “aggiustamenti” alle linee guida in merito. Le nuove regole di utilizzo del servizio per film e serie tv in streaming entreranno in vigore entro la fine di marzo e ora vediamo cosa comporta questo cambiamento drastico nel sistema degli account…

Partiamo dalla base: d’ora in poi non sarà più concessa la condivisione gratuita di un profilo Netflix con una o più persone esterne al nucleo domestico, e queste ultime dovranno dotarsi di un proprio account accedendo a uno dei piani di abbonamento proposti.

Cosa succede se qualcuno fuori dal tuo nucleo domestico accede al tuo account? Netflix, nelle Faq predisposte sull’argomento, precisa che “quando un dispositivo esterno al tuo nucleo domestico accede a un account o se viene utilizzato di continuo”, potrebbe essere chiesta al titolare dell’account di verificare il dispositivo o di cambiare nucleo domestico Netflix prima di guardare i contenuti.

Si tratta di una procedura, avverte il colosso, intrdotta per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. C’è una nota importante sui costi: Netflix non ti addebiterà in automatico la quota se condividi l’account con chi non vive insieme a te.

Netflix precisa inoltre che la posizione principale si deve impostare dalla propria tv connessa alla rete Wi-Fi domestica semplicemente operando sui settaggi dell’account.

E se uso Netflix in viaggio?

Se sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza, Netflix permetterà di usare la piattaforma dove e quando vuoi. “Se sei il titolare dell’account principale (o vivi con il titolare dell’account principale) – si legge nelle Faq –, non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix“.

Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo, di tanto in tanto potrebbe esserti richiesto di verificare il dispositivo in uso.

Come fa Netflix a sapere qual è la posizione principale

Netflix rileva i dispositivi di un nucleo domestico e quindi una posizione principale usando informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account dai dispositivi che hanno effettuato l’accesso all’account Netflix regolarmente registrato.

Per accertarsi dei dispositivi eventualmente collegati, Netflix invia un link all’indirizzo email o al numero di telefono associato al titolare dell’account principale. All’interno un codice di verifica a 4 cifre che andrà poi inserito dispositivo da cui è stato richiesto entro 15 minuti. Una volta completata la verifica, il dispositivo può essere utilizzato per guardare Netflix.

Qual è il numero di persone ammesso alla visione contemporanea di Netflix?

A definire questo aspetto è il piano sottoscritto: in esso è indicato da quanti dispositivi si può guardare Netflix contemporaneamente, a patto che essi appartengano a persone dello nucleo di casa…

E Amazon? Al momento non ci sono modifiche ai termini di fruizione di Prime Video, perciò non sappiamo se qualcosa bolle in pentola…