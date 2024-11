NeroGiardini: la nuova collezione di stivali ti conquisterà

La nuova collezione di stivali NeroGiardini conferma l’impegno del brand nel proporre calzature che interpretano le tendenze più attuali senza mai perdere di vista il comfort e la funzionalità. L’azienda marchigiana rappresenta da sempre il cuore del Made in Italy, con calzature che coniugano tradizione artigianale e design contemporaneo. Ogni modello è realizzato con materiali di alta qualità e tecniche all’avanguardia.

NeroGiardini si distingue per la cura dei dettagli e l’attenzione al gusto moderno, proponendo calzature che accompagnano ogni momento della giornata: dal look formale per il lavoro agli outfit più raffinati per le serate speciali. La collezione autunno inverno NeroGiardini si completa con una linea di borse pensate per abbinarsi perfettamente alle scarpe, creando un total look impeccabile e autenticamente italiano. L’orgoglio della manifattura nazionale è sottolineato dal tricolore presente sulle suole e sul packaging, segno distintivo di qualità e passione. Ecco alcuni dei modelli più belli della nuova collezione di stivali Nero Giardini e come abbinarli per un look di tendenza.

NeroGiardini, gli stivali in pelle con tacco western

Tra gli stivali di tendenza per l’autunno inverno ci sono i boots con tacco western, un omaggio alla tendenza cowboy che ha conquistato le passerelle. Con il loro design grintoso e il tacco obliquo, sono perfetti per chi ama un look deciso ma sofisticato.

Indossali con un abito midi a fiori e una giacca in pelle per un outfit boho chic, oppure con jeans skinny e una camicia a quadri per un richiamo più autentico al Far West. Ideali anche con una gonna in denim e un maglione oversize, questi stivali sono la scelta perfetta per affrontare la stagione con stile.

Gli stivali con tacco a cono, femminilità moderna

Il tacco a cono dona agli stivali in pelle un’allure contemporanea, rendendoli perfetti per chi cerca un modello sofisticato e versatile. La silhouette slanciata e pulita si presta a numerosi abbinamenti: prova a indossarli con un tailleur pantalone dal taglio maschile per un look da ufficio impeccabile, oppure con una gonna a pieghe e un dolcevita aderente per un outfit che gioca con contrasti di texture.

Per la sera, abbinali a un tubino nero o a un abito satinato, aggiungendo una borsa a tracolla per completare l’insieme con eleganza.

Stivali con fondo in gomma, caldi e pratici per il quotidiano

Gli stivali in pelle marrone con fondo in gomma e tacco a blocco da 5,5 cm sono la scelta ideale per chi desidera stare calda e comoda ma non vuole rinunciare allo stile. La tonalità del marrone li rende perfetti per la stagione fredda e facilmente abbinabili.

Indossali con pantaloni culotte in lana e un cappotto lungo per un look metropolitano, oppure con leggings e un cardigan oversize per un’uscita informale. La chiusura zip li rende pratici e veloci da indossare, mentre il design robusto fa di questi stivali la calzatura ideale per affrontare le giornate più dinamiche.

NeroGiardini, gli stivali in pelle e materiale tecnico: sporty chic di carattere

Con un mix di pelle nera e materiale tecnico questi stivali della nuova collezione NeroGiardini combinano stile e funzionalità. Il fondo in gomma e il tacco a blocco di 4 cm assicurano comfort, mentre il design moderno li rende perfetti per un look sporty chic.

Indossali con pantaloni cargo e con un piumino lungo per un outfit urban e dinamico, oppure con una minigonna in ecopelle e un maglione cropped per un mix originale di stili. Questi stivali sono l’ideale anche per le giornate di pioggia, grazie alla loro struttura resistente e pratica.

Stivali con tacco a blocco, un classico senza tempo

Gli stivali in pelle nera con tacco a blocco di 7 cm rappresentano un classico intramontabile che non può mancare nel guardaroba invernale. Versatili e raffinati, sono perfetti per passare con facilità dal giorno alla sera. Abbinali a un abito lungo a collo alto per un look elegante, oppure a jeans boyfriend e una camicia bianca per uno stile casual ma curato.

Per una serata speciale, provali con una jumpsuit in velluto e una clutch preziosa. La loro linea essenziale li rende un passepartout per ogni occasione.

NeroGiardini Premium Collection, gli stivali dorati con tacco a spillo

Gli stivali in pelle dorata della NeroGiardini Premium Collection sono un capolavoro di lusso e glamour per le serate importanti. Con il loro tacco a spillo di 9,5 cm sono la scelta perfetta per un outfit che non passa inosservato: l’effetto metallico li rende ideali per le occasioni speciali, come cene di gala o feste natalizie.

Indossali con un abito lungo in seta o con una mini in paillettes per un look da red carpet, oppure osa con un completo giacca e pantalone total black per far risaltare il loro bagliore dorato. Perfetti con accessori minimal, questi stivali sono una vera e propria dichiarazione di stile.