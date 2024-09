Borse NeroGiardini, i modelli più belli dell’autunno inverno

L’accessorio a cui non bisogna mai rinunciare è proprio la borsa. Per quest’autunno inverno le proposte dei vari brand si fanno molto interessanti, se sei alla ricerca di un modello semplice ma allo stesso tempo elegante, da NeroGiardini potrai sicuramente soddisfare le tue richieste.

Le borse NeroGiardini della nuova collezione sono eleganti e raffinate, il materiale tecnico con cui vengono realizzate ti permettono di sfoggiare le tue borse firmate a lungo.

NeroGiardini, la nuova collezione di borse da sfoggiare quest’autunno inverno

Quali sono le borse NeroGiardini che vorrai sfoggiare quest’autunno inverno? Ecco una selezione di modelli da mettere assolutamente nel guardaroba!

Effetto lucido, la borsa a tracolla per look da sera

Una delle borse più belle della nuova collezione NeroGiardini è a tracolla. In total black con logo in contrasto, la mini bag ha un effetto lucido con catena argentata. Ideale da indossare su look da sera come una gonna in pelle e una maglia di classe, la bag NeroGiardini è da mettere nel carrello quanto prima.

La borsa dell’autunno inverno si porta a spalla

Capiente e grande da poter essere sfoggiata durante il giorno, la maxi bag NeroGiardini è uno dei modelli su cui puntare se desideri ottenere un look di tendenza e raffinato. Il colore è nero, perfetta quindi per un look da ufficio o su look più colorati e vivaci dell’autunno inverno.

Zaino in spalla con NeroGiardini

Se vuoi sostituire la tua bag durante il giorno con uno zainetto di tendenza, NeroGiardini propone nella sua collezione degli zaini incredibilmente chic. Da privilegiare il modello con sfumature beige e bianche, il colore ecru è romantico e accogliente, perfetto da sfoggiare fino alla prossima primavera. Il contrasto con il marrone e il logo dorato rendono lo zaino ancora più chic.

Tote bag di tendenza per l’autunno inverno

La tote bag torna all’attacco quest’autunno inverno. Se vuoi indossare un accessorio semplice, total black e con pochi dettagli, il modello proposto da NeroGiardini è sicuramente quello che fa per te. Elegante e di classe, è la borsa perfetta per donne di tutte le età!

Non perdere tutte le tendenze dell’autunno inverno 2024 – 2025!