Dopo avervi mostrato i più bei set beauty da regalare a lui, adesso tocca a quelli da regalare a lei! Un cofanetto è la scelta migliore perché oltre a contenere diversi prodotti dando un effetto più luxury, sono presentati in una bellissima confezione che fa subito scena.

Scopriamo insieme i più belli per viso, capelli e makeup.

Cofanetti per il viso

Garnier Bio Anti-Età alla Lavanda

Il kit è composto da una crema giorno e da un contorno occhi, entrambi della linea bio del marchio. A base di lavanda, sono adatti a tutti i tipi di pelle.

Leggi anche Le borse più belle da regalare a Natale: modelli iconici per tutte le tasche

Qui per acquistare

Nuxe Coffret Emblématique

Questo cofanetto ricchissimo contiene un Huile prodigieuse, un Huile prodigieuse Or, una Crema idratante Crème fraiche de beauté e Balsamo labbra al miele, tutti prodotti iconici del brand francese.

Qui per acquistare

Fresh Best-Sellers Skincare Set

Questo bellissimo set renderà molto felice chi ha la pelle secca e sensibile. Questi prodotti, tra i più amati dagli influencer, sono specifici per detergere e idratare anche il viso più esigente.

Qui per acquistare

Khiel’s Day & Night Set Cofanetto Trattamento Viso

Questo cofanetto contiene cinque prodotti, ovvero i cinque fondamentali del brand (compreso il mitico Midnight Recovery Concentrate) per prendersi cura della propria pelle giorno e notte.

Qui per acquistare

Estée Lauder – Advance Night Repair Xmas Set

Il Nuovo siero Advanced Night Repair, Micro Essence e Advance Night Repair Eye Gel (Oculus) compongono questo cofanetto viso super luxury: il regalo perfetto da fare alla mamma (o alla suocera).

Qui per acquistare

Cofanetti per i capelli

Bumble and Bumble – Exclusive Silky Strands at Times Hair Kit

Tutto ma proprio tutto quello che serve per idratare e disciplinare i capelli più ribelli con i prodotti di uno dei brand più amato dagli esperti del settore.

Qui per acquistare

Ouai Haircare – Get Your Ouai

Anche i capelli hanno bisogno di detox: questo kit promette di rivitalizzare anche i capelli più spenti e messi a dura prova da inquinamento e umidità.

Qui per acquistare

Olaplex Holiday Hair Fix

Tutte sappiamo quanto Olaplex sia miracoloso per i capelli: questo kit è il regalo perfetto per l’amica che vuole provarlo ma non l’ha ancora fatto, oppure per quella che si lamenta sempre della sua chioma.

Qui per cominciare

Iles Formula – Set capelli ricci “Curvy revive pack”

Questo cofanetto è dedicato a tutte le ragazze con i capelli ricci, che sanno bene quanto ci sia bisogno di cura per mantenere la chioma definita e voluminosa.

Qui per acquistare

Cofanetti per il makeup

Tarte – Merry Minis Discovery Set

Così carino da poter essere anche appeso sull’albero, è il set ideale per chi è alle prime armi col makeup o ha assolutamente bisogno di prodotti travel size ma di ottima qualità-

Qui per acquistare

Benefit Cosmetics – Kit Cofanetto Natale They’re Real! Bring Your Own Beauty

I prodotti iconici del marchio tutti in un unico cofanetto: They’re Real! (mascara allungante in full size), Gimme Brow+ (mascara colorato volumizzante per sopracciglia con microfibre in full size), Hoola (terra abbronzante dal finish mat in full size) e The POREfessional (primer viso opacizzante minimizza-pori in mini size)

Qui per acquistare

Bobbi Brown – Holiday Wishlist Deluxe Collection

I prodotti della makeup artist americana sono considerati i migliori dai professionisti: questo cofanetto sarà un regalo graditissimo! Contiene anche pennelli di precisione e una mini size della celebre crema Vitamin Enriched Face Base.

Qui per acquistare

Estée Lauder – Blockbuster Cofanetto Skincare & Make-up

Estée Lauder è sempre una buona idea! Questo cofanetto è così ricco che lascerà senza parole la fortunata che lo riceverà: oltre ai tantissimi prodotti di makeup, è composto anche dal nuovo siero Advanced Night Repair, dal Advance Night Repair Eye Gel (Oculus) e dalla Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Crème.

Qui per acquistare