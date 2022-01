“Qualcuno è pronto per San Valentino“… Così Valentina Ferragni ci introduce nel golosissimo mondo della sua nuova nail art, una tentazione super romantica a cui difficilmente sapremo resistere!

La nail art di Valentina Ferragni perfetta per San Valentino e oltre…

Se siete alla ricerca di idee per la vostra manicure di San Valentino, Valentina Ferragni ha la risposta! La strepitosa nail art della sorella di Chiara Ferragni è un inno all’amore e al romanticismo perfetto da sfoggiare anche oltre la festa degli innamorati. Look nude a esaltare le unghie a mandorla e un dettaglio che non passa inosservato: un cuore colorato su ogni punta!

La manicure di Valentina Ferragni si impone tra le tendenze 2022 al pari di tante altre irresistibili nail art. Dalle unghie blu, concentrato di energia e passione, alle unghie aurora, che portano il cielo tra le dita, le idee con cui sbizzarrirsi per essere sempre al top non mancano di certo!

Anche Chiara Ferragni ama coccolare le sue mani con fantasie e colori sempre nuovi e originali, ma sicuramente rivedremo le sue unghie rosso brillante in testa ai must have dei beauty look anche nei prossimi mesi…