Nail art ispirate a vere e proprie opere d’arte: idee da copiare

Beauty addicted, a rapporto: le manicure più cool dell’autunno/inverno sono già state avvistate, e sono più incantevoli che mai. Seppur una Nail Art eseguita in piena regola sia già di per sé in grado di commuovere -e su questo proprio non ci piove- la micropittura raggiunge, nella stagione a venire, un ulteriore upgrade. Perché? Perché stiamo per assistere all’incontro tra due differenti forme d’arte.

Passando per Frida Kahlo fino ad arrivare a Picasso, da Magritte a Leonardo, e poi ancora Salvador Dalì, Mirò: i grandi dell’arte e le loro opere più celebri vengono omaggiati, comparendo su numerose Nail Art. Curiosi di scoprire la nostra piccola selezione a riguardo?

Il mondo dell’arte incontra quello della Nail Art: sono queste le unghie cult della prossima stagione

Foto Pinterest | Keblog

Per chi abbia un debole per la corrente artistica del Cubismo, ecco puntuale una manicure che porge omaggio ad uno dei capolavori di Pablo Picasso: volti e frammenti di sfondo compaiono sulle unghie dando vita ad una Nail Art originalissima.

Foto Pinterest | Manicnails

Qualora non riusciate a distaccarvi dai colori vivaci dell’estivissima Ice Cream Manicure, poco sopra troverete un gradito suggerimento in quanto ad audacia delle tonalità: imprimervi sulle unghie una delle opere di Joan Mirò potrebbe fare al caso vostro.

Foto Pinterest | Kristina Maksimova🖤 Nail Art & Tutorials

“Non aver paura della perfezione: non la raggiungerai mai”, affermava a suo tempo il genio Salvador Dalì. Conveniamo insieme, però, come la Nail Art in foto le si avvicini parecchio!

Foto Pinterest | Kim Tran

Infine, se la “Notte stellata” e l’atmosfera romantica che le appartiene hanno sempre esercitato su di voi una certa suggestione, quello che vi serve potrebbe essere proprio uno scorcio sull’opera di Van Gogh… a portata di mano!