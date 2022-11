Moza Bint Nasser, chi è la sceicca icona di stile

E’ conosciuta per la sua eleganza e il grande fiuto per gli affari: Mozah bint Nasser, è la donna più potente del mondo arabo. Il Quatar, nei vent’anni di regno di suo marito, è diventato il Paese più ricco del mondo. Tutto grazie a lei: una donna bellissima, alta e immensamente elegante, diventata il volto della piccola nazione mediorientale, proprio come Rania di Giordania.

Il Quatar è diventato il paese più ricco del mondo, grazie a giacimenti di gas naturale scoperti solo in anni recenti, miliardi di dollari che in un decennio hanno stravolto l’emirato portandolo alla ribalta internazionale. Tutto questo denaro è stato investito molto bene, grazie proprio a Mozah e al suo eccezionale fiuto per gli affari.

Chi è la sceicca icona di stile

Mozah Bint Nasser, chi è la sceicca icona di stile – Foto Pinterest/ gettyimages

Mozah bint Nasser è la seconda delle tre mogli, dell’ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, l’unica conosciuta dall’occidente, dalla quale l’emiro ha ben sette figli. La stampa saudita la ritiene una manipolatrice in grado di soggiogare gli uomini, ma la realtà è che Mozah ha avuto un ruolo centrale sia nell’ascesa al potere del marito, sia nella gestione del comando, è sua, infatti, la spinta verso l’abdicazione a favore di Tamim, figlio prediletto, da lei programmato per regnare e scelto dal padre nonostante non sia né il primogenito in assoluto, né il primogenito avuto dalla stessa Mozah.

Tutto insomma è attribuibile a lei, figura squisitamente politica e presenza stabile nell’elenco delle cento donne più potenti del pianeta di Forbes. È sua l’idea della nascita dell’emittente Al Jazeera, nel 1996, il canale satellitare diventato il punto di riferimento per l’intero mondo arabo.

Non c’è nessuna donna nel mondo arabo che ha avuto tanto potere come lei, che oltre ad avere una grande personalità, è diventata nel tempo anche una regina di stile: negli outfit adatta l’Occidente alle regole del suo Paese, sempre un turbante in testa, gonne lunghe fino ai piedi ma con abiti molto aderenti che valorizzano la sua bellezza.