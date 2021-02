I 7 migliori look di Rania di Giordania

Da quanto è diventata regina nel 1999, Rania di Giordania, che allora aveva solo 28 anni, è stata sempre ammirata per il suo guardaroba reale definito dall’eleganza contemporanea. Come è prevedibile, l’armadio di Rania trabocca di capi provenienti dalle principali case di moda al mondo, ma la regina, sempre attenta allo stile, riserva spazio anche agli stilisti emergenti. Ecco, alcuni dei suoi look migliori, dal 1999 a oggi!

Elegante e sobria, come si addice a una Regina!

Regina di un Paese prevalentemente musulmano, Rania di Giordania è ampiamente riconosciuta come una delle influencer più modeste e sobrie al mondo: il suo aspetto elegante è sempre conforme ai codici di abbigliamento conservatori.

Foto Getty Images | Anwar Hussein

Rania ha incontrato la regina Elisabetta nel 1999, indossando un abito nero chic, in contrasto con i fiori dai colori vivaci della monarca britannica.

Il look tradizionale che ci fa volare in Oriente….

Come ci si può aspettare da una regina, il guardaroba reale di Rania, nata in Kuwait , ha un’inclinazione diplomatica. Quando viaggia, indossa capi che raccontano il suo paese d’origine, portando sotto i riflettori i colori e lo stile del design giordano.

Rania di Giordania e il look total red!

Il rosso, uno dei tre colori presenti sulla bandiera giordana, è una tonalità molto amata da Rania, che lo predilige soprattutto in occasione degli eventi filantropici. Da sempre, la Regina dedica gran parte del suo tempo a sostenere cause umanitarie, inclusa la tutela dei diritti delle donne.

Foto Getty Images | Venturelli

Camicia e longuette: l’outfit da lavoro!

Anche fare la Regina è un lavoro e Rania di Giordania lo sa bene! Il 24 settembre 2009, è salita sul palco della Clinton Global Initiative di New York, indossando una gonna tubino beige con una cintura in vita abbinata. Elegante, radiosa, ma soprattutto professionale.

Foto Getty Images | Mario Tama

Il look sporty chic!

Ebbene sì, anche le regine possono ricorrere a un paio di jeans nelle occasioni più informali. Ce lo insegna Rania di Giordania, che, ai blue jeans, abbina un trench chiarissimo e una raffinata decolleté in pendant. Un perfetto look sporty chic!

Rania premia gli stilisti emergenti!

Negli ultimi 20 anni, Rania è passata senza sforzo da Givenchy, Valentino ed Elie Saab ai look dei designer londinesi tra cui Antonio Berardi, Huishan Zhang e Peter Pilotto. Come il 25 settembre 2015, quando la Regina ha sfoggiato un Peter Pilotto bianco, con décolleté a punta metallica, per un evento delle Nazioni Unite a New York.

Foto Getty Images | Noam Galai

Rania di Giordania: il look da mille e una notte!

Impossibile non rimanere stregati dagli abiti da cerimonia indossati dalla Regina di Giordania. Come la volta in cui, per un elegante ricevimento a Versailles, la sovrana ha indossato un sognante abito da sera di Elie Saab, con mini bag Fendi.