Motivi: la collezione Estate 2024, un mix di eleganza e stile ora con sconti imperdibili

Scopriamo insieme be 5 capi che dobbiamo assolutamente controllare se sono disponibili adesso nei saldi per essere super alla moda

Per l’estate 2024 Motivi propone una collezione trendy e chic, pensata per soddisfare le esigenze delle donne che vogliono esprimere la propria eleganza con capi di alta qualità.

Motivi è un brand di moda italiano prêt-à-porter fondato nel 1993, noto per il suo stile glamour e romantico che valorizza la femminilità delle donne in ogni occasione. Offre collezioni di tendenza a prezzi accessibili, coniugando design di alta moda con la velocità del fast fashion.

Con le sue collezioni Motivi si impegna a celebrare la bellezza femminile attraverso capi che esaltano le forme delle donne. Le sue linee sono caratterizzate da un’estetica sofisticata e contemporanea, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla qualità dei tessuti. Il brand propone un’ampia gamma di capi d’abbigliamento, tra cui abiti, gonne, pantaloni, camicie, maglie e anche accessori come borse e scarpe. Le collezioni vengono rinnovate regolarmente per riflettere le ultime tendenze della moda.

Motivi, 5 capi della collezione estate 2024

La collezione Motivi estate 2024 non fa eccezione: offre infatti capi versatili e raffinati capaci di soddisfare ogni esigenza, dagli outfit per l’ufficio a quelli per le occasioni più romantiche ai look informali easy chic.

In questo periodo poi, approfittando dei saldi stagionali, è possibile acquistare i pezzi più iconici della collezione con sconti al 30%. Alcuni capi poi sono scontati fino al 50%, e un extra sconto del 20% sul secondo capo meno caro. Abbiamo selezionato per te cinque articoli da non lasciarti sfuggire, per rinnovare il tuo guardaroba con pezzi trendy a prezzi vantaggiosi.

1) La blusa in raso con stampa

La blusa in raso con stampa a fiore chiné è un capo must-have per l’estate 2024. Questa blusa si distingue per la sua scollatura, che conferisce al capo un tocco di femminilità, e per la stampa floreale chiné, che lo rende perfetto per un look casual chic.

Lo scollo tondo con apertura a goccia posteriore, la spalla larga e il fondo con coulisse interna tono su tono aggiungono dettagli raffinati che completano il design. Ideale da abbinare a jeans skinny o pantaloni a sigaretta per un outfit casual, oppure a una gonna midi per un look più sofisticato. Con lo sconto del 30%, è un’occasione imperdibile per aggiungere un pezzo versatile al tuo guardaroba.

2) Motivi, la gonna midi

La gonna midi con pieghe a soffietto è la quintessenza dell’eleganza estiva. Disponibile in beige o verde, questa gonna dalla linea svasata è versatile e adatta a molteplici occasioni. Le pieghe a soffietto aggiungono movimento e dinamismo, rendendola perfetta sia per un look raffinato con tacchi medi, sia per un outfit informale con sandali bassi.

La gonna midi è un capo essenziale che si presta a molte interpretazioni di stile ed è davvero un acquisto intelligente durante i saldi.

3) I bermuda, must-have del guardaroba estivo

I bermuda con passanti e bottoni in color kaki sono realizzati in tessuto tecnico misto cotone e rappresentano un’opzione perfetta per le giornate estive più calde. Il motivo frontale con passanti e bottone, insieme alle tasche all’americana inserite nel fianco e alla piega stirata nel centro gamba, conferiscono a questi bermuda un look casual ma curato.

Ideali da abbinare a una maglia semplice, un cardigan leggero e scarpe basse, questi bermuda sono perfetti per le occasioni informali della settimana. Un capo pratico e di tendenza.

4) Motivi, l’abito chemisier in Sangallo

Il vestito chemisier è uno dei modelli di abiti di tendenza per l’estate 2024. Quello proposto da Motivi è in Sangallo a righe è realizzato in misto cotone, perfetto per chi cerca un look fresco e leggero da sfoggiare durante le calde giornate estive. L’apertura frontale con colletto a vela e bottoni a vista, le maniche corte a rouches e la gonna a balze svasata conferiscono a questo capo un fascino romantico e femminile.

La fusciacca in vita tono su tono permette di adattare il vestito alla propria figura, esaltando la silhouette. Abbinato a sandali bassi per un look da giorno o a tacchi medi per un outfit serale, questo vestito è un pezzo versatile che non può mancare nel guardaroba estivo: è il momento perfetto per acquistarlo.

5) La tuta drappeggiata

Concludiamo la nostra selezione di capi Motivi per l’estate 2024 con un pezzo super trendy: la tuta lunga con drappeggio. Realizzata in jersey crêpe, questa tuta presenta uno scollo tondo e un seducente drappeggio frontale, che aggiunge un tocco di sofisticatezza.

Completano il design l’apertura con zip nel centro dietro e la gamba con linea palazzo, che rende questo capo davvero perfetto per occasioni speciali ed eventi. Le tute da cerimonia possono essere un’alternativa originale e versatile al classico abito lungo. La silhouette senza maniche è ideale per le calde serate estive, e il colore verde acqua dona un twist di freschezza e vitalità. Una scelta elegante alla moda per le serate estive.

Motivi non è solo un brand di moda, ma un simbolo di stile e raffinatezza, capace attraverso le sue collezioni di interpretare e valorizzare la femminilità in ogni sua sfaccettatura.