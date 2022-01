MJ Rodriguez ha fatto la storia! I look più belli della protagonista di Pose

La star della serie tv più eccessiva della televisione – Pose, che noi adoriamo – MJ Rodriguez ha letteralmente fatto la storia dei Golden Globes (e della serialità tutta): è la prima donna transgender a vincere come Migliore attrice in una serie drammatica! Già aveva spalancato le porte di una nuova era con la nomination agli Emmy, ma con questa vittoria ha ufficialmente stravolto il sistema (finalmente!).

Sapete perché siamo follemente innamorate dell’attrice e cantante? Perché da qualche tempo nessuna come lei domina i red carpet – ok, forse Zendaya le dà filo da torcere – e i suoi look sono i più meravigliosi. Ecco i 3 che ci hanno lasciato senza fiato.

Una vera sirena in Versace agli Emmy Awards

Ci ha incantato con la sua chioma fluente lasciata libera su un abito di Versace il cui colore è semplicemente perfetto per l’incarnato di MJ Rodriguez. L’occasione erano gli Emmy Awards e l’attrice ha indossato questa meraviglia come una vera diva d’altri tempi.

Lo spacco vertiginoso sul fianco, il drappeggio morbido e uno scollo dolcissimo: questi gli elementi che rendono l’abito Versace un vero gioiello. In più, la Rodriguez ha aggiunto un “semplice” collier di Bulgari, luminoso al punto giusto.

L’occasione per essere top? Il Met Gala, ovviamente

Bustini, plissé e sbuffi…chi più ne ha, più ne metta! Al Met Gala tutto è concesso e MJ Rodriguez ha osato con un abito bicolor bianco e nero di Thom Browne.

Quando si ha stile, anche un abito super accollato che non lascia intravedere nemmeno un lembo di pelle diventa sensuale. Lo sbuffo over delle maniche della camicia bianca contrastano con il bustino aderente in vita, nero come la gonna plissettata modello sirena dark. Che dire, the best!

Il primo Festival non si scorda mai, ma sarà Cannes a non dimenticarla!

Cannes l’ha accolta, Etro l’ha resa divina. Con questo abito morbido in pizzo chiarissimo, modello sirena con un piccolo strascico e cappuccio, MJ Rodriguez ha solcato il primo red carpet lasciando tutti col fiato sospeso.

Un gioco di trasparenze così raffinato da renderla un vero sogno a occhi aperti, principessa d’eleganza e charme. Una volta superata l’invidia per un corpo del genere, possiamo solo amarla senza fine.