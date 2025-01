Quando si parla di moda, eleganza e funzionalità, è bene che queste si incontrino. Del resto, si tratta di un obiettivo sempre più ricercato dai brand. Lo sa bene Miu Miu che, ad esempio, è nota per il suo approccio legato all’innovazione e sempre al passo con le nuove tendenze.

Oggi, si presenta con la sua nuova collezione: Miu Miu Tyre. Tutta da scoprire e amare, è un mix perfetto tra comfort e design contemporaneo. Scopriamo di più sulla collezione Miu Miu Tyre, le nuove sneaker che ridefiniscono lo stile tra eleganza e comfort.

Miu Miu Tyre, le sneaker da donna da non perdere

Simbolo di stile e pensate per il benessere e la comodità, le Miu Miu Tyre sono un must-have per chi vuole distinguersi senza rinunciare alla classe e al comfort. La Collezione Prelude 2025 si presenta con due modelli e tantissimi colori. Le sneaker in questione si presentano in tessuto tecnico scamosciato. Eleganti e – per l’appunto – sportive al tempo stesso, sono disponibili nei colori topazio, avorio, loden e nube.

Con suola flessibile e resistente all’abrasione, queste scarpe riescono a esprimere appieno l’identità di Miu Miu, sempre audace con i suoi design. Le sneaker Tyre presentano un’allacciatura con stringa, il logo serigrafato su linguetta, sottopiede e dietrino. Sono adatte a vari tipi di outfit, sposandosi sia a un look sportivo che a un look casual chic.

Le ballerine Tyre in tessuto scamosciato

Miu Miu ha pensato bene di presentare anche un’altra tipologia di scarpe. Ci sono, infatti, le ballerine Tyre, che si presentano – come le sneaker – in un bel tessuto tecnico scamosciato. Queste scarpe sono disponibili soltanto nei colori nube e avorio. Con chiusura a strappo, suola in EVA con logo, logo embossing e serigrafia e sottopiede estraibile rivestito in pelle, anche queste calzature sono resistenti all’abrasione e sono perfette da indossare all’insegna della comodità.

Si nota, poi, che entrambi i modelli si ispirano agli anni Novanta. Che dire? Sono scarpe pronte a diventare protagoniste dello streetstyle in tutto il mondo. Come detto, si prestano alla perfezione sia a un outfit d’ufficio che da tempo libero o da serata casual chic. Siete pronte a brillare, ogni giorno e in ogni occasione, come non mai? Scoprite anche le sneaker più belle per l’autunno e l’inverno e le scarpe adatte a chi trascorre tanto tempo in piedi.