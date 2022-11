I migliori profumi da regalare a lei a Natale (e andare sul sicuro)

È innegabile: il regalo di Natale perfetto è quello che non ti aspetti, e questa è una gran verità. Ma anche ricevere quella che diventerà la propria fragranza del cuore di lì in avanti costituisce una lieta prospettiva, specie se si è ancora alla disperata ricerca di quello giusto tra la miriade di profumi invernali/autunnali in commercio! Ma come evitare di sbagliare? Vogliamo consigliarti oggi i profumi più amati per l’occasione, da scegliere rigorosamente secondo le caratteristiche della fortunata che li riceverà.

Quando c’è in ballo una fragranza parliamo senz’altro di un regalo classico, ma sempre fortemente apprezzato: cadere in errore potrebbe essere facile, a meno che questa non si sposi perfettamente con la personalità della destinataria. Ecco perciò di seguito le nostre dritte in materia!

Armani: My Way

Apriamo le danze con l’amatissimo My Way di Armani: un luminoso bouquet di fiori bianchi racchiuso in un flacone che ricorda tanto le sembianze di un talismano, pensato per una donna curiosa, autentica.

Composta dai migliori ingredienti naturali, questa fragranza presenta nelle note di testa il Bergamotto ed incontra i Fiori d’Arancio provenienti dall’Egitto, restituendo una sensazione di brillante luminosità. Il cuore si schiude in un radioso connubio tra Tuberosa e Gelsomino, entrambi provenienti dall’India. Sul fondo troviamo infine una sensuale Vaniglia Bourbon accompagnata da vibranti sfumature di Legno di Cedro della Virginia e delicati Muschi Bianchi. Punti extra? Questa lussuosa fragranza è ricaricabile.

Armani: Sì

Continuiamo con Armani Sì, un Eau de Parfum noto per essere elegante, voluttuoso, intenso ma delicato. Il seducente mix tra il nettare di ribes nero, il chypre moderno ed il legno biondo muschiato è abbinato ad accenti di fresia e rosa di maggio. Si tratta di profumo pensato per la donna moderna, forte e femminile al contempo, sognatrice, sofisticata e spiccatamente carismatica.

Yves Saint Laurent: Black Opium

Definito irresistibile e audace, il conosciutissimo Black Opium di Yves Saint Laurent incarna uno spirito giovane e ardito, adatto ad una donna

potente, impertinente e sicura di sé. Si tratta di una fragranza decisa ed energizzante, oramai da anni un autentico evergreen. Impossibile sbagliare!

Yves Saint Laurent: Elle

Veniamo ora all’Eau de parfum da donna Yves Saint Laurent Elle, una fragranza armoniosa e piacevolmente frizzante che promette di regalare buon umore. Concepita per ragazze giovani e moderne, si sposa con gli animi più giocosi e con chi tende a godersi la vita al massimo senza la paura di mostrarsi sé stesse!

In apertura si hanno le rinfrescanti note del limone, mescolate a litchi succosi ed alla tenera peonia. Le note di cuore sono invece dominate da accordi floreali tra rosa, fresia e sensuale gelsomino. A tutto ciò si aggiunge una vivace sferzata di pepe, addolcita dall’ambra grigia e dal legno di cedro a conferire calore al profumo sul fondo.

Versace: Dylan Turquoise

Parliamo ora di una fragranza fresca, che incarna il perfetto equilibrio tra l’effervescente combo mandarino-limone e gli aromi di legno e muschio con sottotoni fruttati e tropicali. Dylan Turquoise è stata pensata come un’ode alla sensualità della donna, in ricordo delle calde giornate estive. Il prezioso flacone a forma di anfora evoca appositamente la mitologia Greca, sul quale è raffigurato il volto di Medusa.

Mugler: Alien

Non potevamo non chiudere che con l’autentica incarnazione di una dea solare, radiosa e sensuale, quale Alien di Mugler promette di essere. Tale profumo diffonde magia e serenità, nel tentativo di rivelare la luce e la forza creativa di ogni donna. Le note risultano intense, ricche e sensuali grazie all’ accordo floreale di gelsomino unito ad ambra e legni.

Intenso, luminoso ed accattivante Alien svela una femminilità solare, delineata da note calde, misteriose e avvolgenti. Anche in questo caso il flacone risulta essere ricaricabile.