I migliori prodotti di lusso skincare da regalare a Natale

Quando si tratta di contrastare rughe e inestetismi, vorremmo non badare a spese. Lo sanno bene le star di Hollywood che, grazie a un portafoglio ben fornito, scelgono per la loro skincare quotidiana prodotti extra lusso, nati dalle menti geniali di scienziati e cosmologi, per una pelle ogni giorno più levigata, luminosa ed elastica. Di prodotti costosi ce ne sono una marea sul mercato, ma quali sono quelli veramente efficaci? Ne abbiamo selezionati alcuni per voi, perfetti per un regalo “prezioso” in vista del Natale.

Linea Noble Panacea

L’eccellenza nasce in questo caso dalla mente del chimico vincitore del premio Nobel Sir Fraser Stoddard, grazie alla rivoluzionaria tecnologia OMVTM, che rappresenta l’avanguardia globale nella cura delle pelle con le sue potenti prestazioni. Ogni prodotto di Noble Panacea è distribuito in pacchetti senza alluminio per preservare la biodisponibilità. Per la Brilliant Collection del marchio, la combinazione dei quattro prodotti della collezione, perfetti per la skincare quotidiana, ha un prezzo mensile di $849, ma dicono ne valga assolutamente la pena.

Siero Clé de Peau Beauté

Un siero per risvegliare la Skin Intelligence della pelle così da attivare la fonte di profonda vitalità e luminosità della pelle. Goccia dopo goccia questo prezioso siero, acquistabile a 260 euro, contribuisce a contrastare le problematiche della pelle, grazie a una skincare quotidiana. Inoltre, si assorbe velocemente per una pelle estremamente morbida, liscia, elastica e piena di energia.

Skin Caviar Luxe Cream di La Prairie

La Prairie è considerato il marchio per eccellenza quando si tratta di skincare di lusso e alta tecnologia. La sua collezione cult, a base di estratto di caviale, è celebre in tutto il mondo. Ma è davvero così miracolosa? Le creme viso La Prairie valgono il loro prezzo da capogiro (intorno ai 400 euro ciascuna)? Le donne che l’hanno testata sulla loro pelle, assicurano che, dopo una sola settimana di applicazioni, la pelle risulta immediatamente più tonica e rassodata, con un aspetto più roseo e compatto.

Patch Occhi Shiseido

Con circa 60 euro, potrete invece testare sulla vostra pelle i benefici di uno dei prodotti cult Shiseido: una maschera per il contorno occhi rapida e concentrata nei comodissimi patch da applicare sul contorno occhi, in grado di ridurre efficacemente la visibilità delle rughe, anche dopo una sola applicazione. Ad ogni utilizzo, la grana della pelle risulta levigata e le occhiaie sono attenuate. Il contorno occhi appare più giovane e la pelle risulta morbida come la seta.

Contorno occhi Sisley

Nel contrastare i segni della pelle, soprattutto nella zona vulnerabile del contorno occhi, Sisley dà una risposta completa con uno dei suoi prodotti cult, a base di estratti di Mimosa di Costantinopoli e di Lindera, che, combinati con il complesso proteico di Lievito di Soia, danno una sferzata di energia al contorno occhi. A ciò si aggiunge la combinazione di principi attivi di origine vegetale, come l’estratto di Cedro dell’Atlante e l’estratto di Melagrana fermentata, che aiutano a schiarire in modo specifico la colorazione delle occhiaie scure, per uno sguardo più luminoso.

Creme de la mer

Nata dal mare, la famosissima Crème de la Mer ha il potere di trasformare la pelle. In breve tempo, la pelle è più compatta, le rughe e i pori sono meno visibili, il viso si libera dai segni del tempo. Dicono che persino la pelle più arida e secca appare rinnovata e ringiovanita. Il potere rigenerante e lenitivo del concentrato di nutrienti Miracle Broth è il vero cuore dei prodotti La Mer, restituendo alla pelle la sua idratazione e la sua luminosità.

Orchidée Impériale di Guerlain

Amatissimo da Kim Kardashian, il trattamento pro longevità della pelle Orchidée Impériale di Guerlain sfrutta un prezioso duo di orchidee. Il tutto alla modica cifra di 429,95 euro. Infatti, da ormai 10 anni, Orchidée Impériale di Guerlain offre alle donne il meglio delle orchidee e della scienza al servizio della longevità della pelle. Oggi, la crema si arricchisce della tecnologia Cell Respiration ancora più efficace grazie ad un nuovo duo di orchidee, in grado di regolare la respirazione cellulare per migliorare la produzione di energia delle cellule ed accelerare la loro rigenerazione.