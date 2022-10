I migliori prodotti beauty: le novità di Ottobre 2022

Come si recupera un incarnato nutrito, morbido e levigato dopo l’obbligato addio al clima estivo? Buttandosi a capofitto tra le novità beauty del periodo, è semplice. Urge riprendere in mano le proprie sane abitudini quotidiane e, con loro, una corretta nonché diligente skincare routine.

Vediamo insieme quali prodotti aggiungere alla lista dei favoriti che contribuirà ad arricchirla!

Bottega Verde: siero viso Uva Preziosa

Foto Instagram @bottegaverde

Cominciamo con il nuovo siero viso concentrato dall’azione antiossidante e idratante di Bottega Verde: la texture in gel particolarmente fluida e leggera si assorbe rapidamente mentre l’estratto di Uva e l’acido Ialuronico svolgono un’importante attività idratante e levigante contro i primi segni del tempo. Indicato per pelli normali, è ottimo combinato alla crema viso quotidiana, per potenziarne l’azione antiossidante.

Bottega Verde: crema viso Uva Preziosa

Foto Instagram @bottegaverde

Ecco infatti la crema viso della stessa linea che protegge, idrata e potenzia la sopracitata azione antiossidante. La texture è ancora crema gel, confortevole, fondente e quindi a rapido assorbimento. Insomma, tutto quello di cui la pelle ha bisogno per prevenire i danni causati dai radicali liberi.

Bottega Verde: olio struccante viso Olivo Sublime

Foto Instgaram @bottegaverde

Veniamo a questo prodotto, concepito per la detersione quotidiana: uno struccante olio in gel ideale anche per la pelle secca. La sua formula è arricchita con olio di Mandorle dolci, nutriente ed emolliente, ed olio di Oliva iperfermentato dall”azione antiossidante potenziata. Piacevole da massaggiare sulla pelle, deterge con dolcezza ed elimina il trucco (anche quello waterproof) regalando vellutata morbidezza.

Freshly Cosmetics: Vitamin D Skin Boster

Foto Instagram @freshlycosmetics_it

Infine eccoci con Freshly: sappiamo come la vitamina D sia fondamentale per mantenere il sistema immunitario sano, e questo booster è stato appositamente ideato per aumentarne la concentrazione nella pelle. Se ne addiziona qualche goccia all’usuale crema o siero per trasformare qualsiasi prodotto viso e corpo in un potenziatore di vitamina D! Il risultato? Una pelle liscia, luminosa e visibilmente più sana.