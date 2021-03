I migliori look del virtual red carpet dei Golden Globe

Questa notte, alle 2 ore italiane, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei 78esimi Golden Globe. Il premio quest’anno, a causa della pandemia da Coronavirus, si è svolto da remoto. Gli ospiti dalle loro case, collegati via zoom, e le presentatrici, Amy Poehler e Tina Fey, collegate da rispettivamente dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles e dalla Rainbow Room di New York.

Nonostante tutte le difficoltà, la cerimonia di premiazione dei Golden Globe è stato un evento incredibile, che ha portato sotto i riflettori, ancora una volta, film e serie tv. Tra i premiati, tra l’altro, anche la nostra Laura Pausini. La cantante sì è portata a casa, insieme a Nicolò Agliardi e Diane Warren, il premio per la miglior canzone con Io Sì (Seen).

Ovviamente, nonostante la cerimonia da remoto, non sono mancati i look da red carpet, sempre meravigliosi.

I look più belli dei 78esimi Golden Globe

Da chi a scelto Chanel a chi ha scelto Prada, gli abiti sfoggiati ai 78esimi Golden Globe sono meravigliosi e dimostrano che si può essere eleganti anche senza red carpet, ad una cerimonia rigorosamente distanziati e da remoto.

Andra Day

Andra Day, nata nel 1984, ieri sera si è portata a casa il premio come Miglior attrice protagonista in un film drammatico per la sua interpretazione nel lungometraggio The United States vs. Billie Holliday.

Per i 78esimi Golden Globe l’attrice americana ha scelto un bellissimo abito lungo, con gonna e dettagli in tulle, color grigio antracite di Chanel.

Foto Getty Images | Myriam Santos

Shira Haas in Chanel ai Golden Globe

Anche Shira Haas, protagonista della serie originale Netflix Unorthodox, ha scelto per i 78esimi Golden Globe un abito di Chanel, questa volta nero, con gonna corta e dettaglio più lungo e trasparente. Il tutto, arricchito da una semplice collana e da un beauty look con rossetto rosso fiammante.

L’attrice ha sfoggiato un look piuttosto sobrio, molto adatto alla sua giovane età, ma reso decisamente accattivante e perfetto per i Golden Globe dagli accessori.

Foto Getty Images | Stefanie Keenan

Rosamund Pike

Rosamund Pike, che ha vinto il premio come Miglior attrice protagonista in un film commedia-musicale per la sua interpretazione in I Care a Lot, ha scelto un abito importante, rosso e vaporoso, che non è assolutamente passato inosservato.

L’attrice ha scelto di abbinare il suo abito super vaporoso, realizzato da Molly Goddard, ad un paio di comodi combact boots, perfetti per seguire la cerimonia di premiazione dei Golden Globe da casa.

Foto Getty Images | Rosamund Pike

Sarah Paulson

L’attrice, star di serie come American Horror Story e The Prom, commedia musicale diretta da Ryan Murphy e candidata ai 78esimi Golden Globe, ha indossato un abito firmato Prada nero con dettagli tono su tono. Inoltre, il tocco di stile che rende questo outfit meraviglioso: il gesso lilla, sempre firmato Prada, per tenere al sicuro il suo braccio.

Foto Getty Images | Sarah Paulson

Laura Pausini

Un po’ di orgoglio italiano in questa occasione ci vuole. Anche Laura Pausini si è presentata sul red carpet virtuale dei Golden Globe in rosso. Alla sua prima candidatura, la cantante si è portata a casa il premio, come detto, per la miglior canzone per il brano Io Sì (Seen) tratto dalla colonna sonora del film Tutta la vita davanti a sé di Edoardo Ponti.

“Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere ‘visti’ e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano” ha detto la cantante ringraziando la Hollywood Foreing Press Association per il premio ricevuto.

Foto Getty Images | Paolo Carta

Gli altri look del red carpet virtuale dei Golden Globe che ci hanno fatto sognare

Elle Fanning

La giovanissima Elle Fanning, per la cerimonia dei 78esimi Golden Globe, ha scelto un bellissimo abito stile impero color verde acqua di Gucci.

La scelta dell’abito dell’attrice, oltre a confermare il suo amore per il brand, segna anche la collaborazione con la maison del direttore creativo Alessandro Michele, iniziata con il progetto “Absolute Beginners“.

Josh O’Connor

Josh O’Connor ha portato a casa l’ambito premio di miglior attore in una serie tv per la sua intepretazione del principe Carlo nella serie Netflix The Crown.

Per i 78esimi Golden Globe l’attore ha scelto di indossare un completo spezzato composto da un pantalone bianco dal taglio classico e una giacca più “rock” nera con dettaglio del colletto bianco. A completare il look un paio di mocassini neri e una camicia con nodo sul collo super glamour.

Foto Getty Images | William Waterworth

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried ha scelto di indossare per il red carpet dei 78esimi Golden Globe un abito disegnato dallo stilista americano Oscar de la Renta.

“È un abito che ricorda molto la primavera e l’estate, mi sento molto felice quanto lo indosso. Mi sento super glamour” ha detto l’attrice a proposito del suo bellissimo abito rosa.

Foto Getty Images | Marcus Mam

Jamie Lee Curtis

La bellissima attrice, che nel novembre scorso ha compiuto 62 anni, si è presentata sul red carpet virtuale dei Golden Globe con un bellissimo abito lungo giallo, con scollatura profonda, realizzato dallo stilista Alex Perry.

Jamie Lee Curtis, con questo abito semplice ma super glamour, ha illuminato la 78esima edizione di uno dei premi più importanti d’America.

Jane Fonda ha ricevuto il premio alla carriera ai 78esimi Golden Globe

Jane Fonda, tra le più acclamate e amate attrici americane, ha ritirato ieri sera il premio alla carriera. L’attrice ha scelto per il red carpet virtuale un bellissimo completo color panna realizzato dallo stilista Richard Tyler.

Inoltre, ha arricchito il suo outfit con in paio di orecchini d’oro, tra le tendenze per il 2021, e un paio di decollete argento che richiamano il colore dei suoi capelli davvero stupendi.