Notino, le migliori creme viso in offerta da provare assolutamente

Uno degli step essenziali della skincare routine è l’applicazione di una crema viso che sia adatta alla tipologia di pelle da trattare. Son pochi i prodotti da dover utilizzare ogni giorno per mantenere il viso sano, giovane e luminoso, e uno di questi è proprio la crema.

I brand propongono diverse tipologie di prodotto in grado di prendersi cura delle esigenze della pelle, quindi i principi attivi e i vari ingredienti saranno diversi in base a ciò che si desidera ottenere.

Una crema purificante aiuterà a contrastare il problema dell’eccesso di sebo e, quindi, di una pelle più grassa talvolta anche a tendenza acneica.

Una crema idratante, invece, aiuterà a rendere più luminosa e idratata una pelle che si presenta poco elastica, dal colore spento e molto ruvida.

Le migliori creme viso in offerta su Notino possono aiutarti a rendere la tua skincare, mattutina e serale, molto più efficace. Ecco, quindi, quali sono i prodotti da mettere assolutamente nel carrello per una beauty routine coi fiocchi!

Le migliori creme viso sono in offerta su Notino

In offerta è possibile trovare una delle creme migliori più ricercate in assolut: la Liftactiv Collagen di Vichy, una crema idratante anti età ideale per una pelle matura e per contrastare le macchie anti età.

I principi attivi sono collagene e vitamina C. Da accostare ad un siero per pelli mature che ti permetterà di ottenere maggiori benefici nel corso del tempo.

Per contrastare una pelle grassa con problematiche potresti provare la crema Effaclar Mat de La Roche Posay, la puoi applicare sia al mattino che la sera prima di andare a dormire in modo da aiutare la pelle a regolare il sebo in eccesso e ad essere idratata al punto giusto senza risultare lucida.

L’acido salicilico è l’ingrediente attivo della crema, consigliata quindi per adolescenti e adulti con pelle a tendenza acneica. Un altro prodotto ritenuto efficace per restringere i pori dilatati e regolare la formazione di sebo cutaneo è la crema AHA.BHA.PHA di Some By Mi, da applicare sul viso come ultimo step della skincare routine.

Per pelli secche e sensibili potresti provare la crema nutriente di Avene, Les Essentiels, un prodotto arricchito da acqua termale e vitamina E, ingredienti fondamentali per prendersi cura della pelle secca, spenta e priva di elasticità.

Un altro prodotto in offerta per contrastare la pelle secca è la Skin Food di Weleda, si addorbe facilmente e dona al viso una pelle più morbida e luminosa.