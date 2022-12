I migliori beauty look del 2022

Il 2022 è stato un anno dedicato all’eleganza, ai look classici, al ritorno dei capelli raccolti e del rossetto rosso. Vediamo quali sono i migliori beauty look dell’anno che sta per terminare.

Capelli raccolti in chignon tiratissimi

jlo | Profilo Instagram

Questo è stato l’anno degli hairstyle ordinatissimi, con capelli tirati indietro (con o senza riga) e raccolti in chignon, ponytail e braids.

Da Jennifer Lopez, a Cate Blanchet, passando per Blake Lively e terminando con Ambra Angiolini e Nicole Kidman. Al festival di Cannes o di Venezia, è stato un susseguirsi di elegantissime acconciature con capelli alzati e tiratissimi, a far risaltare il viso e il trucco. Carisma allo stato puro.

Foulard e accessori per capelli

Grazia_it | Instagram

Dalla Milano Fashion Week al Festival di Cannes e di Venezia, sono state tante le dive e le modelle che hanno optato per il foulard legato intorno al collo dall’allure retro, al classico triangolo portato come una bandana, o al foulard portato come una fascia sulla nuca, in stile anni 70.

Da Sharon Stone a Cara Delevingne, il folulard tra i capelli è un tocco di classe che non passa inosservato. Sul web puoi trovare tantissimi tutorial su come annodarlo e sicuramente risulterai cool, affascinante e raffinata.

Legato dietro la nuca o sotto il mento, avvolto intorno alle tempie, il foulard di seta è l’accessorio più chic del 2022.

Rossetto rosso e scuro

adrianalima | profilo Instagram

Sebbene le labbra nude sono rimaste un must per tutto il 2022, il rossetto rosso è tornato prepotentemente di moda.

La dimostrazione l’hanno data i vari red carpet: si passa dal rosso scarlatto, al classico rosso, al burgundy, al rosso scuro.

Il rossetto rosso esige di essere protagonista sul viso, ecco perché se opti per questo colore, dovrai lasciare il resto del viso molto naturale, soprattutto gli occhi.