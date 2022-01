Michelle Hunziker ci dà un taglio dopo la rottura con Tomaso Trussardi

Era nell’aria da qualche giorno, avevano anche trascorso le vacanze di Natale separati, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è la nuova coppia scoppiata con l’inizio dell’anno. A confermare la fine della storia d’amore durata 10 anni tra la conduttrice e il ceo dell’omonima maison di moda c’è stata una nota stampa. Ma la voglia di leggerezza di Michelle si è notata già. Da cosa, direte voi? Ma dal suo taglio di capelli, ovvio!

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, recita il comunicato a cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno affidato il compito di ufficializzare la loro separazione.

Che Hunziker e Trussardi si fossero allontanati già da qualche tempo era stato notato dai follower dei due sui social. Niente più foto insieme, niente commenti, cuoricini, niente di niente. Ma la bionda star della tv non sembra voler perdere tempo a piangere sul latte versato, quello che è stato è stato, ed evidentemente c’è anche la consapevolezza che a volte le storie d’amore hanno pure una fine…

Quello che non ha fine è invece il suo azzeccare sempre il look perfetto per ogni situazione, e anche ora che si affaccia alla vita da neo single, appare perfetta con la sua chioma bionda e un make up nude che è quello giusto per “ricominciare da capo”!