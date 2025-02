Metti il blush nel posto sbagliato? Ecco il trucco delle make-up artist per un effetto lifting istantaneo

Tra i prodotti make-up più versatili e amati, il blush è in grado di donare un aspetto luminoso e sano al viso. Se applicato nel punto sbagliato, però, potrebbe avere l’effetto opposto e, di fatto, appesantire i lineamenti. Le make-up artist hanno, ad ogni modo, dei trucchi segreti per poter ottenere un effetto lifting istantaneo, in grado di valorizzare la forma del viso.

Grazie a questi, è possibile creare un aspetto fresco e più giovane. Scopriamo insieme se metti il blush nel posto sbagliato e qual è il trucco delle make-up artist per un effetto lifting istantaneo.

Trucco, come si usa il blush: dove non metterlo

Il blush è un vero e proprio alleato, che riesce a donare colore e un aspetto sano e luminoso. Ovviamente, il modo in cui si applica può fare una grande differenza nell’aspetto finale. Se desideri ottenere un effetto lifting, è di fondamentale importanza evitare di metterlo troppo vicino al naso o sulle guance. La cosa migliore da fare è quella di metterlo più in alto, ovvero sopra gli zigomi per cercare di “sollevare” il viso visivamente. Ovviamente, l’applicazione non deve mai essere eccessiva, ma sempre sfumata e leggera per un effetto armonioso e naturale.

Per applicarlo, usa un pennello a forma di ventaglio o uno angolato per poter applicare al meglio il blush lungo il viso. Il consiglio è quello di scegliere una tonalità che si avvicini al tono della pelle: pensiamo, ad esempio, a dei toni corallo o pesca per un look fresco o dei rosa più intensi, per un look serale.

Blush make-up: il tutorial per un effetto lifting istantaneo

Per ottenere un effetto lifting istantaneo, il segreto – come detto – è quello di posizionare il blush nel punto giusto. Inizia con una base di trucco per una pelle levigata e luminosa. Quindi, dopo aver applicato il fondotinta e il correttore, prendi il blush in crema o in polvere e applicalo – come detto – sugli zigomi, sotto l’osso e non sulle guance.

Inizia, quindi, a picchiettare con il pennello prima dalla parte centrale della parte superiore della guancia e, poi, sfumando verso le tempie, seguendo un movimento diagonale. Facendo così, quindi, non solo solleverai l’aspetto del viso, ma creerai l’illusione di un viso più “snodato”. Per poter enfatizzare ulteriormente l’effetto lifting, applica una piccola quantità di illuminante sopra il blush. Questo, ovviamente, è di aiuto per far apparire il viso più scolpito. Infine, sfuma bene il tutto per un effetto naturale. Scopri anche come scegliere il blush perfetto e quali sono i migliori blush.