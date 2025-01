I migliori blush di gennaio 2025: i must-have per un make-up perfetto e luminoso

Ci sono brand che offrono alcuni dei migliori blush di gennaio 2025. Dalle texture diverse, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

L’inverno è, ormai, arrivato e gennaio 2025 ha portato con sé nuove tendenze e prodotti di bellezza davvero imperdibili. Tra i must-have per un make-up luminoso, il blush è – senza alcun dubbio – un alleato perfetto per donare al viso un aspetto radioso e sano.

Conosciuto anche come fard, questo tipo di trucco è l’ideale per donare colore alle guance, ottenendo un effetto sofisticato e naturale al tempo stesso. Scopriamo alcuni dei migliori blush di gennaio 2025 e quali sono i must-have per un make-up perfetto e luminoso.

Miglior blush a lunga tenuta: Yves Saint Laurent, blush liquido Make Me Blush

Il blush liquido Make Me Blush di Yves Saint Laurent si applica sulle guance con estrema facilità, riuscendo a donare agli zigomi luminosità e un colore sano. Questo nuovo blush liquido di YSL Beauty riesce a fondersi, perfettamente, all’incarnato donando un colore sano per tutto il giorno.

Riesce a donare una pelle morbida, grazie alla sua texture fluida e cremosa. Disponibile in sei nuance, aderisce al meglio al fondotinta ed è adatto alle pelli sensibili, correggendo piccole imperfezioni.

Chanel Les Beiges, tra i migliori blush rosa liquidi

Chanel Les Beiges è uno dei migliori blush rosa liquidi. Disponibile in quattro tonalità e basato su tecnologia microfluidica brevettata, vanta una formula idratante ultra-leggera che riesce a donare una sensazione di freschezza e comfort. La sua formula leggera include il 75% di acqua, permettendo al blush di fondersi sulla pelle per un risultato ottimale.

A lunga tenuta – come detto – dura tutto il giorno ed è disponibile in quattro nuance luminose: rosa tenue, pesca chiaro, corallo luminoso e rosa caldo. I semi di tamarindo inclusi favoriscono l’idratazione della pelle. È possibile applicarlo sugli zigomi, picchiettando con i polpastrelli per uniformarlo.

KIKO, Velvet Touch Creamy Stick Blush tra i migliori blush in stick

Infine, c’è il Velvet Touch Creamy Stick Blush tra i migliori blush in stick di KIKO. Vanta un finish luminoso e una formula arricchita, che include estratto di pistacchio e olio di semi di noce dalle proprietà emollienti. In fase di stesura, ha un’alta sfumabilità e una texture cremosa e morbida.

La sua applicazione è precisa e facile. La pelle ottiene un effetto luminoso, naturale e levigato. Ricordate di applicare il blush dopo il fondotinta e il correttore e di sceglierlo in base all’incarnato. Scoprite di più sull’under-eye blush di tendenza su TikTok e su come scegliere il blush perfetto.