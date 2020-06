Le indiscrezioni circolano ormai da alcune settimane, ma negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti: Meghan Markle è incinta del suo secondo figlio? A quanto pare, lei e suo marito, il principe Harry, avrebbero deciso di tenere la notizia nascosta, almeno per il momento. E il motivo sarebbe alquanto particolare.

Meghan Markle incinta: l’indiscrezione

Già pochi mesi dopo la nascita del piccolo Archie, avvenuta lo scorso maggio 2019, si parlava di una seconda dolce attesa per Meghan Markle. Ma le voci si sono spente quando, all’inizio del 2020, si è creato quel vero e proprio terremoto mediatico che ha preso il nome di Megxit: l’ex attrice statunitense e suo marito hanno deciso di abbandonare la famiglia reale, rinunciando ai loro titoli, e di ricominciare una nuova vita in America.

Per molte settimane, il gossip ha seguito attentamente le vicissitudini di Meghan e Harry in Canada, dove si sono trasferiti in un primo momento. E poi ancora a Los Angeles, dove ora i due coniugi hanno comprato casa e hanno intenzione di vivere una vita economicamente indipendente dalla royal family.

A causa dell’epidemia di Coronavirus, le uscite di Meghan sono state radicalmente tagliate e ormai da qualche tempo non la si vede più in pubblico. Solo in rare occasioni si è concessa di apparire in videochiamata, sempre facendo attenzione a non mostrare altro che il suo volto. Che stia cercando di nascondere un pancino in procinto di lievitare? Le indiscrezioni hanno ricominciato rapidamente a circolare.

Harry e Meghan, genitori bis

Dunque, Meghan Markle è incinta? A rilanciare la notizia è stato il magazine New Idea, che ha avuto contatti con una fonte vicina alla coppia. A quanto pare, Meghan e Harry hanno sempre desiderato due figli vicini di età, e da un po’ di tempo sarebbero alla ricerca del bis, sperando in una femminuccia per completare la loro famiglia.

Secondo le indiscrezioni, almeno in parte il desiderio della coppia si sarebbe avverato: la cicogna sarebbe già in volo, e chissà che non si tratti proprio della femminuccia tanto sognata. Sorge però un dubbio: perché non è ancora stata resa ufficiale la lieta novella? La risposta arriva ancora una volta dall’insider del New Idea, che ha rivelato il desiderio di Meghan di annunciare la sorpresa a sua mamma Doria, prima di renderla pubblica.

Ma c’è ancora di più: la famiglia reale dovrebbe essere l’ultima a venirlo a sapere, assieme a tutto il resto del mondo. Una scelta, questa, che segna ancora una volta la cesura netta che Meghan e Harry hanno voluto dare con la royal family. C’è da immaginare che la regina Elisabetta II non sarà particolarmente felice di questa cosa…