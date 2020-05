Meghan Markle, il libro-verità che fa tremare la famiglia reale

Arriva il libro che farà nuova luce sulle vicende reali che hanno visto coinvolti il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. A quanto pare, si tratterà di una biografia scottante, che susciterà malumori a corte. Il tema principale dovrebbe essere l’allontanamento della coppia dalla famiglia reale, analizzato da un punto di vista diverso. Ecco cosa sappiamo sul libro di Meghan Markle.

Meghan e Harry, la biografia

Si intitola Finding Freedom: Harry, Meghan and Making of a Modern Royal Family (Cercando la libertà: Harry, Meghan e la costruzione di una famiglia reale moderna), e a quanto pare sarà una vera e propria bomba che getterà nuova luce su Buckingham Palace. Il libro di Meghan Markle e del principe Harry racconterà la loro vera storia.

Si tratta dunque di una biografia, scritta in collaborazione con i royal watchers Carolyn Durand, di Elle, e Omid Scobie, di Harper’s Bazaar. Dovrebbe essere diffuso nella sua versione online il prossimo 11 agosto 2020 e il 20 in edizione cartacea, di cui è già disponibile la prevendita su Amazon.

Cosa sappiamo sul libro di Meghan e Harry

Al momento, ci sono solo indiscrezioni al riguardo del contenuto della biografia reale, ad eccezione delle poche dichiarazioni dell’editore. Il libro ripercorrerà la vita di Harry e Meghan, a partire dal loro matrimonio che si è tenuto nel maggio 2018. Tratterà temi delicati come la Megxit – il soprannome con cui si è voluto identificare l’allontanamento della coppia dalla famiglia reale.

Soprattutto, il libro cercherà di dissipare i pettegolezzi e i malintesi che si sono venuti a creare attorno alla storia di Meghan e Harry, dando voce alla verità sul loro conto per la prima volta. È infine probabile che vengano toccati argomenti che potranno suscitare scandalo a Buckingham Palace, come ad esempio le tantissime voci che hanno sempre parlato della mancata accettazione della Markle da parte della famiglia reale.

Per il momento, da Buckingham Palace non sono arrivate dichiarazioni ufficiali riguardanti la notizia della pubblicazione del libro di Meghan e Harry. È tuttavia plausibile che a corte l’idea non faccia troppo piacere: la regina Elisabetta II ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo su ciò che accade a corte. E probabilmente anche Kate e William non saranno felici della novità.