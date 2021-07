Com’è cambiata la vita di Meghan Markle dopo il suo ingresso nella Famiglia Reale? Tra matrimoni da fiaba, intrighi, rivelazioni e colpi di scena, a essere diverso è prima di tutto il portafoglio della duchessa. Secondo il portale americano Celebrity Net Worth, la ricchezza di Meghan Markle, condivisa con il marito Harry, si aggira intorno ai 60 milioni di dollari, pari a oltre 50 milioni di euro. Un’ascesa davvero straordinaria se pensiamo che il patrimonio dell’ex attrice ammontava a circa 5 milioni di euro, quando conobbe il principe Harry.

Quanto guadagnava Meghan Markle nella serie tv “Suits”

All’epoca i guadagni erano il frutto della sua carriera da attrice. Per la serie tv “Suits” incassava 50mila dollari a puntata per un totale di 4 milioni, mentre il suo storico blog “The Tig” le garantiva 80mila dollari all’anno. Dopo le nozze con Harry, celebrate nel 2018, le cose sono cambiate anche grazie al principe, che aveva un patrimonio netto di circa 20 milioni, gran parte dei quali provenivano dall’eredità di Lady Diana.

Harry e Meghan e i contrati milionari con Netflix e Spotify

Dopo la Megxit, i ricavi della coppia non hanno fatto altro che crescere grazie a super contratti firmati con colossi della comunicazione, tra cui Netflix e Spotify. “Hanno un accordo con Netflix da 100 milioni di dollari in cinque anni, per la produzione di documentari e programmi per bambini“, rivela Celebrity Net Worth. “Da Spotify, invece, guadagneranno 18 milioni in tre anni, legati alla realizzazione di podcast“, si legge sul portale. Senza contare che Harry ricopre un’alta carica in una start up.

La villa a Montecito da 15 milioni di dollari

D’altra parte, nel corso degli ultimi mesi, la coppia ha dovuto affrontare spese importanti. Infatti, raggiunta l’indipendenza economica dalla famiglia, hanno acquistato una villa da sogno a Montecito, in California, del valore di 15 milioni di dollari, e hanno saldato la ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove adesso vive la cucina Eugenie di York con la sua famiglia.

Oltre 40 milioni di dollari per i libri bomba in uscita

Un’altra voce importante nel bilancio familiare di casa Sussex è, senza ombra di dubbio, il servizio di sicurezza che Harry e Meghan non hanno voluto tagliare, specialmente per tutelare Archie e la neoarrivata Lilibet Diana. Si vocifera inoltre che i duchi abbiano recentemente stipulato un accordo da 40 milioni di dollari con una casa editrice per la pubblicazione di diversi libri bomba. A quanto pare, il patrimonio di Harry e Meghan è solo destinato a crescere!

