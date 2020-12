Harry e Meghan lanciano un podcast su Spotify

Dopo la Megxit e il super contratto con Netflix, Harry e Meghan continuano il loro percorso di emancipazione dalla Famiglia Reale con un nuovo progetto. Questa volta con Spotify, a cui presteranno le loro voci reali per la creazione di un nuovo podcast: nato dalla collaborazione tra la loro società di produzione Archewell Audio e la celeberrima piattaforma streaming.

Di cosa parlerà il podcast

Protagoniste del podcast saranno le storie, raccontante da ospiti eccezionali, ma anche da voci “che forse non sono mai state sentite prime“. Per i duchi di Sussex, “questo è il momento di celebrare gentilezza ed empatia, valori che abbiamo visto molto spesso negli ultimi mesi e che vorremmo sentire nella nostra Archewell Audio“, hanno aggiunto. La scelta del podcast non è’ casuale, precisano Harry e Meghan nel trailer introduttivo: “Vogliamo portarvi di nuovo ad ascoltare e a connettervi con gli altri senza distrazioni“.

Harry e Meghan: “E’ tempo di ascoltare le storie degli altri”

“Quello che amiamo del podcast è che ricorda a tutti noi di prenderci un momento per ascoltare davvero, per connetterci gli uni agli altri senza distrazioni“, hanno detto i duchi di Sussex. “Con le sfide che abbiamo dovuto affrontare quest’anno, non c’è mai stato momento più importante per farlo“, continuano i Sussex, “perché quando ci ascoltiamo e ascoltiamo le storie degli altri, ci ricordiamo quanto siamo tutti interconnessi“.

Lo speciale natalizio in anteprima

Il nuovo progetto della ex coppia reale non debutterà fino al 2021, ma entro la fine dell’anno sarà possibile ascoltare un’anteprima del podcast più atteso del momento. Archewell Audio, così chiamato in onore del figlio Archie, collaborerà con lo studio Gimlet di Spotify per uno speciale natalizio “che presenterà storie di speranza ed empatia“, narrati da ospiti di grande ispirazione “per celebrare il nuovo anno”. Nessuna data di uscita per il momento e sono ancora sconosciuti gli ospiti speciali della prima puntata del podcast.